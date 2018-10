Llegar a fin de mes, el acceso a la vivienda o las listas de espera, principales preocupaciones de los consumidores

Publicado 20/10/2018 11:51:34 CET

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha pulsado las principales preocupaciones entre los ciudadanos a través del asesoramiento que realiza día a día.

En este sentido, la asociación ha detectado que una de las principales preocupaciones de las familias es "ajustar los gastos domésticos o habituales para poder llegar a fin de mes". Ante esta situación, Irache recomienda informarse de las ayudas que ofrecen las administraciones y prácticas como mejorar los contratos energéticos y de telefonía, los seguros de hogar y coche, revisar la hipoteca y productos bancarios o "optimizar la cesta de la compra".

Por otro lado, Irache ha comprobado que otra de las grandes preocupaciones es el acceso a la vivienda, sobre todo entre los jóvenes. Según un estudio de la asociación, el 5% de la pobación, unos 26.000 navarros, necesita actualmente una vivienda; una cifra que asciende al 10% en el caso de los menores de 30 años.

Por este motivo, la asociación ve necesario un estudio que determine la relación entre las necesidades de la ciudadanía y la oferta real del mercado para "garantizar el acceso a la vivienda y conseguir un equilibrio entre los ingresos con los que cuentan las personas y el coste de la vivienda". Asimismo, aboga por impulsar la vivienda protegida y el alquiler con opción a compra.

Otra de las grandes inquietudes son las listas de espera para ser atendido por un médico especialista o para ser intervenido quirúrgicamente. Según la asociación, el 63% de los navarros considera la reducción de estas listas de espera la primera prioridad. Por ello, ve necesario "continuar analizando por qué se dan estas demoras en la atención, reorganizar y optimizar los recursos que aseguren un servicio más ágil, siempre de calidad, y, si es necesario, invertir partidas para mejorar la eficacia de un bien social básico, como es la atención sanitaria".

En otro orden de cosas, una preocupación extendida entre los ciudadanos es la factura telefónica que, en ocasiones, los consumidores consideran "muy cara". Algo que viene causado por "un desconocimiento y una falta de transparencia en las condiciones de contratación" y a que "los consumidores no tienen claro cuánto han aceptado pagar". También se producen problemas por las "dificultades" para cambiar de compañía o la aplicación de penalizaciones, "en ocasiones de forma irregular".

El incremento del recibo de la luz también es motivo de malestar a lo que se suma, ha resaltado Irache, el "generalizado desconocimiento de los contratos". En este sentido, ha indicado, el 65% de los ciudadanos no sabe si está en la tarifa regulada o libre. "La falta de transparencia y de una información clara y veraz en la comercialización puerta a puerta y por teléfono son causa en buena parte de esta situación", ha remarcado.

Otros de los principales motivos de consultas por parte de los consumidores se centran en conocer si sus hipotecas cuentan con "cláusulas abusivas" y si "están pagando más de lo que deberían". También se interesan por las comisiones u otras condiciones de sus depósitos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito u otros productos de inversión.

Otro conflicto se produce cuando los consumidores "se sienten engañados" por sus seguros de hogar, de coche o sanitarios porque "entienden que la póliza no les ofrece la seguridad que ellos pensaban". Las compras por internet también producen problemas cuando el producto recibido está defectuoso o no se corresponde con lo que se había pedido y los consumidores "no saben cómo actuar".

Respecto al mercado de vehículos de segunda mano, la asociación ha señalado que "en muchas ocasiones estas compras se hacen sin contrato por escrito o sin hacer una revisión del vehículo". En el caso de encontrarse con defectos en el vehículo una vez pagado, Irache ha explicado que "la forma de reclamar, que no siempre resulta sencilla, será diferente en función de si hemos comprado a un concesionario o a un particular". También se han dado problemas, aunque en menor medida, con compras de coches nuevos, porque "las prestaciones no eran las prometidas o por la demora en la entrega del vehículo".

Finalmente, una de las principales preocupaciones de los consumidores son los problemas al viajar ya sea por cancelaciones o retrasos, pérdida de equipaje o que el hotel en el que se alojaron "no era lo que le habían prometido". "En cada situación, al consumidor le amparan unos derechos", ha destacado Irache que ha recomendado que, como pauta general, "conviene dejar constancia de la queja de la forma más inmediata posible, sin perjuicio de llevar a cabo posteriormente una reclamación más elaborada".