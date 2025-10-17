Localizadas en buen estado dos personas que se habían extraviado en la zona de la Selva de Irati

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas que se habían extraviado ayer jueves por la tarde en la zona de la Selva de Irati, en Ochagavía, han sido localizadas esta pasada noche en buen estado.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso se recibió a las 18.24 horas, y las personas extraviadas fueron localizadas por bomberos de Navascués sobre las 23 horas.

Fueron movilizados, además de los bomberos de Navascués, bomberos de Burguete, el Grupo de Rescate Técnico y guardas de Medio Ambiente. Las personas localizadas no requirieron traslado a dependencias hospitalarias, y los bomberos las acompañaron hasta su vehículo.