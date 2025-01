Maeztu dice que Navarra es la comunidad que más invierte en cooperación internacional, con 30 euros por persona

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha afirmado que "con casi 30 euros por habitante, Navarra es la comunidad que más invierte" en cooperación internacional, "a mucha distancia tanto de la media nacional como de la mayoría de las comunidades". "Aquí destinamos 30 euros por persona, frente a los 70 céntimos de la Comunidad de Madrid o los 0,59 céntimos de la Comunidad de Murcia", ha indicado.

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una interpelación sobre el seguimiento del III Plan Director de Cooperación de Navarra, formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario.

La consejera ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Navarra en esta materia y "el esfuerzo presupuestario que se ha hecho en la pasada legislatura para poder seguir apostando por la cooperación". "No todos los gobiernos autonómicos tienen ese compromiso. Es más, algunas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular y por Vox están desmantelando ahora mismo los programas de cooperación y esto dice mucho de sus gobiernos", ha subrayado. Según Maeztu, "mientras diez comunidades autónomas en este momento han reducido sus presupuestos, Navarra sigue estando a la cabeza en la contribución de estos fondos".

Por otro lado, ha realizado una valoración "muy buena" del III Plan Director de Cooperación de Navarra ya que, "a la espera de algunos datos cuantitativos que faltan por cerrar", se ha trabajado "en las medidas previstas, implementando buena parte de las que estaban incorporadas, cumpliendo las metas que nos planteamos".

Ha remarcado Maeztu que de 2021 a 2024 "hemos llevado a cabo 672 intervenciones en las distintas modalidades de ayuda humanitaria", con 21 actuaciones, 71 proyectos, 203 microacciones, 55 proyectos de educación para el desarrollo y 70 acciones de sensibilización. "Desde el punto de vista del compromiso presupuestario, hemos ido cumpliendo e incrementando dos millones anuales desde el año 2021, lo que ha supuesto un gran avance, aunque seguimos todavía estando lejos de alcanzar ese 0,7% del presupuesto", ha apuntado.

Además, ha comentado en el cuarto plan director, "con el que contaremos a final de año, recogerá ese compromiso que este Gobierno tiene por la cooperación internacional".

Por parte de EH Bildu, Javier Arza ha reclamado que se considere la cooperación internacional como una política pública "de primer nivel". "También falta que se blinde lo máximo posible de las coyunturas variables, que no suba o baje dependiendo de las circunstancias. Y falta también que se blinde esta política de los nuevos fascismos que la están colocando dentro de su diana de ataque", ha dicho, tras añadir que "ese compromiso que exigimos se debe plasmar en los presupuestos".

Raquel Garbayo, de UPN, ha considerado que "el cumplimiento de los planes no es su fuerte en el departamento", que "tiene más en el debe que en el haber". A su juicio, EH Bildu "no es menos responsable de esta situación", porque "participa en la gestión a través del apoyo a los presupuestos", que "son la primera herramienta que se tiene para cumplir el compromiso". "Es voluntad política. Pero ya vemos que ni la tiene el Gobierno ni la tienen sus socios. Así que menos hipocresía, porque soplar y sorber no puede ser", ha dicho, tras criticar que Navarra "no solo no cumple" con el 0,7% "sino que se queda prácticamente en la mitad, no llega justico al 0,4%".

En nombre del PSN, Olga Chueca ha destacado que en Navarra "se ha pasado de los 8 millones destinados en 2018 hasta casi los 20 millones en 2024" y que, "pese a la situación de incertidumbre generada tras la pandemia, se ha alcanzado el 0,4%". "Pero no podemos estar satisfechas porque sabemos que, a pesar de lo avanzado, nos queda mucho por recorrer. Desde el Partido Socialista seguiremos trabajando para alcanzar el 0,7% del presupuesto en ayuda oficial al desarrollo y para alinear las políticas en materia de cooperación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha remarcado.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha indicado que desde la coalición "hemos afirmado siempre nuestra posición de alinearnos con la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible y nuestro criterio de que todas las políticas deben tener presente esa hoja de ruta". "La cooperación al desarrollo juega un papel fundamental como expresión de la solidaridad de la ciudadanía navarra y de sus instituciones", ha apuntado.

Desde el PPN, Maribel García Malo ha manifestado que el Gobierno de Navarra "ha destinado durante muchos años el 0,7% de su presupuesto a cooperación" pero "ninguno de los gobiernos autoproclamados progresistas en estos últimos 10 años lo ha hecho". Según la 'popular', la situación actual de la cooperación al desarrollo "es preocupante" porque "no se están cumpliendo los compromisos de financiación". "Esto es única y exclusivamente falta de voluntad política, porque ha habido más dinero que nunca", ha subrayado.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha reivindicado que "es necesario alcanzar urgentemente ese 0,7% presupuestario" y "hablar de qué tipo de cooperación queremos para Navarra". "Consideramos fundamental la creación de una agencia de cooperación al desarrollo como herramienta para poder perfeccionar el modelo de cooperación que queremos", ha manifestado, tras apostar por una cooperación al desarrollo "transformadora, empoderadora y feminista, que ponga en el centro de la acción las necesidades detectadas".

Por parte de Vox, Maite Nosti ha rehusado hacer uso de su turno de palabra.