Maeztu dice que la situación de Navarra en cuanto a pobreza es "buena", con "resultados mejores que la media nacional"

Afirma que la comunidad está a 9,3 puntos de la media española y a 4,2 puntos de la europea, aunque hay "diferencias" entre la población

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, ha afirmado que, en lo que a pobreza se refiere, la situación de Navarra, "si se compara con la del resto de regiones, es buena y presenta unos resultados mejores que la media nacional para los principales indicadores de renta, pobreza y exclusión social".

Así lo ha indicado este miércoles, en una comparecencia parlamentaria en la que ha explicado el 14º informe de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social de octubre de 2024, a petición de UPN, y donde ha informado sobre la situación de la pobreza en Navarra, a petición de PPN.

"La situación de la Comunidad foral de Navarra, si se compara con la del resto de regiones, es buena, a pesar de lo que se empeñan algunos en afirmar -seguimos teniendo las tasas más bajas de nuestro país- y presenta unos resultados mejores que la media nacional para los principales indicadores de renta, pobreza y de exclusión social. Y también se sitúa entre las mejores regiones europeas", ha dicho.

Según ha indicado, la evolución tanto de la tasa de pobreza relativa como la de la tasa de pobreza severa "se han mantenido estables" en los últimos 4 años -en torno a un 21,9% y un 11,9%, respectivamente, de media-. Además, a esta "relativa constancia" en ambas tasas "se debe añadir como aspecto positivo el hecho de que la renta del conjunto de la población navarra ha seguido una pauta creciente en el periodo que se analiza".

Así, ha explicado la consejera que entre 2021 y 2022 la renta poblacional aumentó, y esto implicó que personas que no estaban previamente incluidas en el indicador "pasaron a ser consideradas pobres sin haber modificado de forma reseñable sus condiciones de vida". Al contrario, "a pesar de que la renta poblacional creció, la tasa de pobreza se mantiene".

En cuanto a los datos concretos, ha explicado Maeztu que "tanto la tasa de pobreza relativa como la tasa de pobreza severa es levemente mayor en el colectivo de mujeres que en el de hombres", y que hay "valores más elevados entre los jóvenes menores de 29 años y muy especialmente entre los menores de 16 años".

Según el origen, "las personas migradas posen unos niveles de pobreza, tanto relativa como severa, muy superiores a los de la población autóctona: de media, en el año 2022, el colectivo de migrantes ha tenido una tasa de pobreza relativa del 61,1 puntos porcentuales, mientras que las personas con nacionalidad española es de un 16 puntos porcentuales".

En cuanto a la distribución territorial de la pobreza, presenta también "notables diferencias", ya que Tudela y Estella son las áreas con los porcentajes más elevados (16,3% y 15,5%, respectivamente), mientras las zonas noroeste presentan porcentajes más parecidos (10,2), noreste (10,7), Pamplona (10,7) que tienen los porcentajes más bajos. Por tipo de hogar, son los hogares unipersonales y los hogares con menores de 16 años los que "tienen más probabilidad de padecer pobreza severa".

Además, ha asegurado que Navarra "lleva años con las tasas de pobreza más bajas del país" y que "estamos a 9,3 puntos de distancia de la media española y a 4,2 puntos de la media europea, según la tasa Arope". Dicha tasa, que actualmente es del 17,2%, sube 2,7 puntos porcentuales; la tasa de pobreza es del 13,8% -ha crecido en 2,9 puntos-; y la pobreza severa es de 7,7% -ha subido en 0,9 puntos porcentuales-.

Por otro lado, Maeztu ha matizado que "sigue habiendo preocupantes discordancias, tanto en algunos grupos poblacionales como en el territorio", pues "la pobreza ha aumentado ligeramente o se ha mantenido estable en términos estadísticos, pero lo que ha empeorado de manera más clara son los indicadores de desigualdad".

"De esta forma, mientras Navarra muestra estos altos niveles de bienestar y calidad de vida, también emerge una realidad paralela: una parte de la sociedad tiene dificultades económicas. El crecimiento económico, por tanto, no está beneficiando a todos los estratos sociales de la misma manera, lo que perpetúa la existencia de bolsas de pobreza, a la vez que amplía diferencias entre los sectores de menos ingresos y las rentas más altas", ha apuntado.

Según Maeztu, "no somos autocomplacientes, somos conscientes de que hay que seguir trabajando y avanzando, pero no compartimos ese relato catastrofista que algunos empeñan una y otra vez en mostrar de nuestra comunidad".

En nombre de UPN, Raquel Garbayo ha criticado que hablar de pobreza y de exclusión social con Maeztu "es como pegarse contra un muro", ya que "nunca va a reconocer que las cosas no se están haciendo bien". "Vamos a peor y usted se conforma con que las cosas sean estables", ha subrayado, tras considerar que "cada vez hay más pobres en Navarra y cada vez somos más pobres en Navarra".

Maribel García Malo, del PPN, ha afirmado que la consejera "no acaba de afrontar la realidad". "Es muy difícil resolver un problema si el problema no se reconoce que existe", ha dicho, tras añadir que "no queda otra que reconocer el escenario en el que nos encontramos y ponerse a trabajar seriamente para revertirlo", ya que "mirar para otro lado no va a resolver los problemas de todas estas personas".

Desde el PSN, Olga Chueca, ha trasladado a UPN y PPN que "no hay más sordo que el que no quiere oír" y que Navarra "hace años que sigue a la cabeza con las menores tasas de pobreza" y es "uno de los territorios con mejor situación y menor porcentaje de personas en dificultades". "No es para estar satisfechas, pero tampoco es para tirar por tierra todo el trabajo que se está haciendo. Porque estable al menos significa no ir a menos", ha apuntado.

Por parte de EH Bildu, Javier Arza ha comentado que la evolución de la pobreza y la exclusión social en Navarra "ha sido bastante estable". "No lo digo como una buena noticia, lo digo como una noticia muy mala", ha subrayado, tras advertir de que "nos encontramos muy lejos de cumplir los objetivos que al respecto nos marcamos en el Pacto contra la pobreza".

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha criticado que "lo que prima" para UPN y PP "es ir contra las políticas que tenemos en Navarra desde hace muchos años para luchar contra este terrible drama". "Y para ello lo que intentan hacer ver es que la situación es terrible y de las peores del Estado", ha señalado, para a continuación mostrar su "preocupación" con el "aumento de la desigualdad" y el hecho de que la mayor tasa de pobreza "se sigue dando en mujeres".

En nombre de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha apuntado que "no vamos a ser catastrofistas, como está siendo la derecha, ni tampoco conformistas, ni vamos a caer en la autocomplacencia". Tras criticar que lo que "interesa" a UPN y PP es "instrumentalizar" este diagnóstico para usarlo "contra este Gobierno", ha reconocido que "estamos muy lejos" del objetivo y que "es necesario implementar políticas redistributivas de la riqueza".

Maite Nosti, de Vox, ha destacado que "son 117.000 personas vulnerables en Navarra, el 17,2%, y ha aumentado un 3,3% respecto a 2015". "El riesgo de pobreza en Navarra es de 13,8%. Sin compararnos con nadie, es abrumadoramente excesivo y es una desgracia que tenemos que padecer los navarros", ha dicho. A su juicio, "la renta garantizada y el salario mínimo vital no solucionan el problema" y "hay que buscar otras fórmulas que impliquen la creación de empleo de calidad".