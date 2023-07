Maldonado dice que el PSOE es una "locomotora de progreso" frente al "viaje al pasado" que representa la derecha

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La número dos del PSN al Congreso de los Diputados, Adriana Maldonado, ha afirmado que con gobiernos del PSOE la "locomotora de progreso es imparable", mientras que la derecha representa un "viaje al pasado" al que "no debemos volver".

"Solamente hay que mirar atrás y comparar cómo nos encontramos España y Navarra cuando los socialistas llegamos al Gobierno tanto de Navarra como de España. Por eso me dijo a todos vosotros, necesitamos la mayor confianza posible para seguir avanzando, creciendo y conquistando nuevos derechos. Porque cuando más ha crecido Navarra y España ha sido cuando han encontrado gobiernos socialistas al lado. Por un lado, María Chivite al frente del gobierno Navarra, y con un gobierno fuerte de España liderado por el PSOE con Pedro Sánchez", ha señalado.

En un mensaje electoral realizado este sábado, Maldonado ha remarcado que "la locomotora de progreso es imparable con estos dos gobiernos, y durante los próximos cuatro años puede ser así porque la división, el odio y la mentira no son un proyecto político". "Por eso no debemos de tener en cuenta en nuestra sociedad democrática a las extremas derechas, a la derecha de UPN. Navarra es mucho más que estos dirigentes de la derecha que además ahora concurren totalmente divididos. El Partido Popular ha comprado el marco y las políticas de la ultraderecha y no podemos permitirlo como sociedad", ha reivindicado.

A su juicio, "nuestro voto es el mayor avance que tenemos para progresar en el futuro", ya que la extrema derecha supone "un viaje al pasado, un pasado que no debe devolver, un pasado que España dejó atrás hace más de 40 años".

"Vamos a seguir cohesionando Navarra y España, sembrando concordia frente a la confrontación que ellos quieren. Es el momento de volverlo a hacer, de volver a demostrar el orgullo de país que nunca debemos dejar atrás, debemos de volver a la España que mira a Europa con futuro, que mira a Navarra como un lugar de convivencia frente a la involución, el Partido Socialista siempre mira al futuro", ha dicho.

Según ha apuntado, "somos un partido internacionalista, somos un partido igualitario, somos el partido que ha traído a España siempre todos los derechos". "No volvamos atrás", ha reivindicado.