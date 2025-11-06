La Mancomunidad finaliza dos obras de bioingeniería en el paseo fluvial en Olloki y en la Cendea de Galar. - MCP

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha finalizado recientemente dos obras de bioingeniería realizadas en el Paseo Fluvial de la Comarca, concretamente en Olloki (río Arga) y en la Cendea de Galar (río Elorz).

Con este motivo, este jueves se ha realizado una visita a la obra realizada en Olloki (Esteribar) a la que han acudido David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona; Guillermo Larrayoz, alcalde del Valle de Esteribar; Óscar Amóztegui, alcalde de la Cendea de Galar, así como Jonathan Bermejo y Juan Ramón Echávarri en representación de Caja Rural de Navarra.

Ambas actuaciones han permitido estabilizar los taludes junto al río mediante la construcción de sendos muros Krainer (técnica de bioingeniería compuesta por troncos dispuestos en sucesivos planos horizontales).

UN MURO KRAINER DE 45 METROS EN OLLOKI

En el caso de Olloki, la obra se ha realizado en el margen izquierdo, por el que discurre el paseo fluvial junto al río Arga, y el muro Krainer tiene una longitud de 45 metros y una altura de dos metros. Además de estabilizar el talud, con la intervención también se ha buscado minimizar la erosión, lograr una buena integración visual con el corredor ecológico del ámbito fluvial y como objetivo primordial, garantizar la seguridad de las personas que transiten por el paseo, ha informado la Mancomunidad.

Esta obra, que comenzó el 29 de septiembre y finalizó el 20 de octubre, ha tenido un importe de adjudicación de 108.839,50 euros y ha contado con una subvención de Acción Social de Caja Rural de Navarra que ha ascendido a 20.000 euros.

EN GALAR, UN MURO KRAINER DE 25 METROS

En el caso de Galar, la obra de bioingeniería ha consistido en la creación de un muro Krainer de 25 metros de longitud en un punto ubicado aguas arriba de la factoría de BSH junto al río Elorz. La solución adoptada ha sido la creación de una base de escollera sobre la que se construye el entramado de madera, de modo que la revegetación futura sobre la estructura garantice la sujeción del talud.

La obra comenzó a mediados de septiembre y finalizó en las primeras fechas de octubre. En este caso el importe de adjudicación ha sido de 62.315 euros y ha sido subvencionada también por Acción Social de Caja Rural de Navarra por un importe de 17.333 euros.

ÚLTIMA AMPLIACIÓN DEL PASEO FLUVIAL

El Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona mejora la conectividad de los núcleos de población y minimiza el riesgo de inundaciones de los pueblos que se ubican en la ribera del río.

El pasado mes de julio se presentó la última ampliación del Paseo Fluvial de la Comarca en el nuevo tramo entre Ibero (Cendea de Olza) y Etxauri, que discurre a lo largo de 4.468 metros junto los ríos Arga y Arakil. En esta actuación destaca la pasarela de madera de 86,8 m de longitud sobre el río Arakil, la más grande de la Comarca de Pamplona, con estructura de arco.

Con esta ampliación, el paseo fluvial alcanza los 63 km, vertebrando una red de itinerarios peatones y ciclistas que facilita una conexión verde entre los núcleos de población diseminados por la Comarca. Las anteriores ampliaciones del Paseo Fluvial se llevaron a cabo en el río Elorz (2023), con 7 km de trazado en los municipios de las cendeas de Cizur y Galar, y en el río Arga (2021), entre Arazuri e Ibero, que discurre a lo largo de 5,2 km.

En la actualidad se trabaja con el Ayuntamiento del Valle de Elorz para alargar el tramo del paseo en esa zona hasta Zabalegui, en lo que supondrá un nuevo impulso al Paseo Fluvial de la Comarca de Pamplona, ha expuesto la Mancomunidad.