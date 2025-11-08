Una manifestación en Pamplona vuelve a reclamar el derribo del Monumento a los Caídos

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, 1.200 según la delegación del gobierno, se han manifestado este sábado en Pamplona para reclamar de nuevo el derribo del Monumento a los Caídos y para rechazar el proyecto de resignificación acordado por PSN, EH Bildu y Geroa Bai para convertirlo en un museo de memoria.

La movilización, convocada por colectivos memorialistas, ha partido pasadas las seis de la tarde desde la Plaza de la Libertad, junto al Monumento a los Caídos. Varias personas han abierto la marcha portando fotos con imágenes de fosas donde están enterradas víctimas de la Guerra Civil. Les seguía un grupo de personas, ataviadas con chalecos amarillos, cargando mazas y picos y carretillas con escombros. También se han visto pancartas con lemas como 'Los Caídos. Derribo ya' o 'Monumento a los Caídos. Demolición' y se han coreado consignas como 'No hay más solución, demolición' o 'Gora borroka antifaxista' (Viva la lucha antifascista).

En declaraciones a los periodistas, en representación de los colectivos convocantes, Yolanda Ansó ha dicho a PSN, EH Bildu y PSN que "se están equivocando" y que "lo que tienen que hacer es estar con la memoria, estar con la historia y estar con las asociaciones". Por ello, ha reclamado el derribo de un monumento que "nunca se podrá resignificar" porque "lo hicieron para honor y gloria de los fascistas".

"No tiene ningún sentido que algo que hicieron los fascistas para los fascistas intenten recomponerlo para teóricamente hacer ahí un museo de la historia", ha insistido. "Si quieren pueden perfectamente tirarlo abajo y montar ahí un museo precioso", ha planteado. "Esto no puede ser un museo de la historia. Esto no es un lugar de memoria. Los lugares de memoria son los lugares donde ha habido presos" que han muertos o que han sido "explotados y esclavizados", ha recalcado.

Ansó ha destacado que los colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo "estamos decepcionados" con estos tres partidos que, ha asegurado, "están haciendo algo que sus bases no entienden" ya que "desde hace años" han pendido el derribo de Los Caídos. Ha criticado que en "ninguno" de estos partidos ha habido "ni un solo debate" sino que "lo están decidiendo ellos entre cuatro paredes".

"Las bases estamos donde estamos, las de los tres partidos, defendiendo el derribo del Monumento a los Caídos", ha manifestado, para añadir que "todavía están a tiempo de cambiar de idea y de rectificar" y de "volver a ponerse en el lado correcto de la historia, en el lado de las víctimas del franquismo". "Con las víctimas no se puede jugar. Nos deben la dignidad que nos merecemos y nos deben la justicia y la reparación", ha reivindicado.

Por su parte, Koldo Amatria, también representante de los convocantes, ha considerado que se trata de "un politiqueo entre ellos, un cambio de cromos absurdo" en el cual "yo te doy los presupuestos y tú no tiras el monumento". hHa considerado un "maquillaje" la propuesta de resignificación del edificio. En este sentido, ha subrayado que hace 25 años el edificio "se reconvirtió en sala de exposiciones. ¿Alguien en Pamplona reconoce este sitio como sala de exposiciones?. Fue un fracaso en su momento y se haga lo que se haga en el interior será otro fracaso. Porque el monumento continuará siendo el monumento y para la gente de Pamplona y de Navarra será el Monumento a los Caídos".

Ha recordado que la anterior vez que Asiron fue alcalde de Pamplona hubo un concurso de ideas sobre el futuro del monumento "que quedó pendiente", en el cual se aceptaron siete proyectos, alguno de los cuales "proponía el derribo". "Nosotros siempre confiábamos en que con la vuelta de Asiron y de un ayuntamiento progresista se retomaría este asunto", pero "no se retomó, se han tirado 200.000 euros a la basura y ahora vamos a volver a empezar a gastar un montón de miles de euros en otro concurso" cuando ya se tenía "un trabajo muy adelantado".