Cientos de personas reivindican la devolución de las retenciones a la prestación por maternidad

Actualizado 27/10/2018 13:23:06 CET

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, 700 según la delegación del Gobierno en Navarra, han reivindicado este sábado en Pamplona la devolución de las retenciones del IRPF por las prestaciones por maternidad.

La movilización ha comenzado a las 12.00 horas frente al Parlamento de Navarra. La marcha ha ido precedida de una pancarta con el lema 'Que nos quiten lo bailao, no lo tributao. Devolución del IRPF de maternidad' y ha recorrido la calle Yanguas y Miranda, para continuar por la calle Estella hasta la avenida Carlos III, pasando frente al Palacio de Navarra y finalizando en la Plaza del Castillo. Entre los asistentes se ha podido ver a representantes de UPN, PSN y PPN.

A lo largo del recorrido, los participantes en la protesta han coreado consignas como 'La maternidad no debe tributar', 'Nunca enfades a una madre', 'No es un rendimiento, es un nacimiento' y 'Si no escuchas mi voz no tienes mi voto'.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la marcha, la portavoz del grupo de madres y padres que reivindica la devolución de las retenciones por las prestaciones por maternidad, Carmen Azpillaga, ha explicado que con esta manifestación "lo que queremos es que se nos oiga y que se vea todas las familias que hay detrás peleando por esta lucha que creemos que es una causa justa".

Azpillaga ha destacado que, tras las reuniones celebradas ayer con diferentes formaciones políticas, "hay partidos que nos demostraron que hay voluntad para poder solucionar este tema y en esa línea vamos a trabajar". "Lo primero es que a las familias que nos hemos quedado en un limbo nos den una solución, y a partir de entonces podremos hablar de muchas cosas", ha destacado la portavoz de los convocantes que ha señalado que "hay mucho que hacer y mejorar en cuanto a natalidad, maternidad y paternidad".

"LA SOLUCIÓN ES CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA"

Al final de la manifestación, en la Plaza del Castillo de Pamplona, dos representantes del grupo de madres y padres convocantes han leído un manifiesto en castellano y euskera, en el que han destacado que "la solución a nuestra petición es una cuestión de voluntad política".

Han criticado que las madres y padres navarros "no estamos recibiendo un trato equitativo en la aplicación" de la sentencia del Tribunal Supremo que declara exentas a efectos fiscales los permisos por maternidad. "Todas las familias del Estado van a recibir el dinero tributado desde el año 2014" menos "las navarras" porque "los partidos que componen nuestro arco legislativo no han sido capaces hasta ahora de alcanzar un acuerdo político para buscar una solución legal", han reprochado.

"Nuestra autonomía fiscal, la que debería velar por el bienestar de los habitantes de esta comunidad, resulta que es ahora la excusa perfecta para dejar a 26.000 madres en peores condiciones que aquellas que residen en el resto del país", han continuado.

"Nuestros hijos y el periodo de tiempo que hemos dedicado a cuidar de ellos nada más nacer no valen menos que en otras provincias y merecen el mismo respeto económico que el que este alto tribunal ha reconocido a más de un millón de españolas", han reivindicado.

Por otro lado, han destacado que el grupo convocante está formado por madres "de todos los colores y condiciones" e "independientes de cualquier interés político" y han manifestado que "no estamos dispuestas a ser utilizadas electoralmente".

"El viernes, varios partidos que sumarían mayoría en el Parlamento nos comunicaron su deseo de sacar esto adelante porque creen que nuestra causa es justa", han recordado las convocantes que han pedido a estas formaciones que "nos demuestren que es verdadera su intención buscando una solución de igualdad para nosotras".