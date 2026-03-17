Una manifestación reivindica en Pamplona un "reparto de la riqueza más justo" con un SMI propio para Navarra

Manifestación en Pamplona por un SMI propio para Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha reivindicado este martes por la tarde en Pamplona, en el marco de la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un salario mínimo propio en Navarra de 1.500 euros, un "reparto de la riqueza más justo".

En la manifestación, que ha partido pasadas las 18.35 horas desde la Plaza de la Constitución, junto a Baluarte, tras una pancarta con el mensaje 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Mejorar salarios para repartir la riqueza', han participado diferentes colectivos sociales y sindicales.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ekhiñe Petriati, en representación del movimiento feminista, ha afirmado que "nos hemos reunido diferentes agentes sociales para reivindicar que la huelga no solo recogía una reivindicación que se movía en lo laboral, sino que tiene mucho de social". "No es solo una reivindicación laboral, sino que habla de derechos humanos, de vidas y de poner la dignidad en el centro, y con eso un reparto de la riqueza más justo", ha apuntado.

Preguntada por el seguimiento de la huelga, ha señalado que la manifestación en Pamplona de la mañana ha sido "bastante multitudinaria". "Hemos dejado claro, como sociedad, que estamos en lucha por unos salarios dignos para conseguir unas vidas dignas", ha apuntado.

En la movilización de la mañana han participado, según fuentes de la Delegación del Gobierno, unas 8.000 personas. Antes de la manifestación, el responsable de ELA en Navarra, Imanol Pascual, y el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, han realizado una valoración positiva del seguimiento de la huelga.

Pascual ha calificado como "muy satisfactoria" la respuesta obtenida ya que "miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Navarra los que han dicho 'sí' a nuestra reivindicación. En la misma línea se ha mostrado Imanol Karrera, que ha remarcado que la huelga "ha tenido una gran influencia" en Navarra y "es una demostración de fuerza de los trabajadores y trabajadoras navarros".

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha cifrado en un 13,79% el seguimiento por parte del personal de la Administración foral y en un el 4,27% el del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Por la mañana también ha tenido lugar otra movilización al margen de la convocada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, impulsada en este caso por CNT, CGT, Solidari y EHKS y en la que han participado, según fuentes de la Delegación del Gobierno, unas mil personas.