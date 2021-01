Manu Ayerdi: "Dimito porque no es bueno prolongar esta situación para la estabilidad que Navarra necesita"

Considera que todavía no se encuentra en una situación de investigado por el Supremo y que la querella de UPN es "infundada"

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra Manu Ayerdi ha explicado que ha decidido presentar su dimisión porque "no es bueno" prolongar la actual situación "ni para mi, ni mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo".

Ayerdi, que ha decidido dimitir por la investigación abierta por el Supremo tras una querella presentada por UPN a raíz de los préstamos concedidos a Davalor la legislatura pasada, ha afirmado en rueda de prensa que no considera que su situación procesal sea la de investigado y que el pasado lunes sus abogados registraron en el Supremo "una solicitud de aclaración justamente para que fuera el propio tribunal el que fijara si en este momento mi situación es o no la de investigado, no habiendo recibido respuestas".

Ayerdi considera que no se da el supuesto de la ley foral del Gobierno y de su Presidenta, que prevé el cese de los altos cargos en situación de investigados, pero ha afirmado que "a la vista de la situación política y mediática creada, he llegado al convencimiento de que no es bueno prolongarla ni para mi, ni mi entorno, ni para la estabilidad institucional que Navarra necesita en este momento tan complejo".

Durante su comparecencia ante los medios, en la que no ha admitido preguntas, Ayerdi ha afirmado que "la querella de UPN es totalmente infundada y estoy absolutamente tranquilo respecto al fondo, y me parece que, tras más de 5 años, la obsesión de UPN es casi patológica y no habla nada bien de una fuerza política que aspira a liderar la Navarra del siglo XXI".

(Habrá ampliación)