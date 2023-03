María Antonia Rodríguez finalizará su etapa como directora gerente de Fundación Baluarte y OSN el 1 de julio

Ha comunicado que acepta un nuevo reto profesional en Madrid, quedando temporalmente la gestión del cargo en Rubén Jauquicoa



PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

María Antonia Rodríguez ha comunicado al patronato de la Fundación Baluarte que abandonará la dirección-gerencia de esta entidad una vez finalice la actual temporada 2022-2023, haciéndose efectiva su salida el próximo 1 de julio. Su decisión, basada en motivos profesionales, responde a la necesidad de afrontar nuevos retos que se le presentan en la Comunidad de Madrid. De forma interina, el puesto será ocupado por Rubén Jauquicoa, actual responsable de producción artística de Fundación Baluarte.

La Fundación Baluarte es una fundación pública, dependiente del Gobierno de Navarra, que cuenta con el apoyo de empresas colaboradoras para abordar programas propios y en cooperación con la Dirección General de Cultura.

Tras haber gestionado cuatro temporadas como directora-gerente de Fundación Baluarte y Orquesta Sinfónica de Navarra, María Antonia Rodríguez cesa por voluntad propia en el cargo habiendo cerrado ya la programación completa de la temporada 2023/2024, que será próximamente presentada, y avanzada gran parte de los contenidos de la 2024/2025.

"Profesionalmente ha sido una de las épocas más felices y desafiantes de mi vida y estoy muy agradecida al Gobierno de Navarra, el Patronato de Fundación Baluarte y la ciudadanía de la Comunidad Foral por la confianza depositada en mi labor", ha señalado Rodríguez.

"No ha sido fácil: por un lado, hemos tenido que hacer frente a una pandemia catastrófica y, pese a los enormes obstáculos, considero que de ella hemos salido fortalecidos a todos los niveles. Por otro lado, he dirigido un proyecto de alto nivel cuyos objetivos han sido siempre la excelencia artística, la representatividad territorial, la proyección exterior y una fuerte apuesta socioeducativa y me siento muy orgullosa de los resultados obtenidos", ha añadido.

"Mi labor -ha expuesto Rodríguez- ha consistido en consolidar a la Orquesta Sinfónica de Navarra / Nafarroako Orkestra Sinfonikoa como la orquesta de todas y todos los navarros y orientarla hacia el futuro con la ayuda de un maestro tan internacional y exigente como Perry So, su actual director Titular y Artístico. También la de afianzar una programación de máxima calidad como lo es la de Fundación Baluarte, comparable a la de los grandes auditorios y coliseos nacionales e internacionales, y maximizar el impacto del Programa Educativo y Social a nivel de inclusión, igualdad y participación ciudadana".

Desde el patronato de la Fundación se ha trasmitido el agradecimiento a la labor desarrollada por María Antonia Rodríguez desde su llegada al cargo en el verano de 2019.

RUBÉN JAUQUICOA

A partir del 1 de julio, el puesto quedará ocupado temporalmente de Rubén Jauquicoa Urdaniz (Pamplona, 1986). Arquitecto técnico e ingeniero de edificación, comenzó su carrera profesional en varias empresas navarras del sector de la construcción. Tras realizar un máster de Gestión Cultural, inició en 2017 su andadura en Fundación Baluarte, donde ocupó de forma provisional los puestos de Dirección Técnica y Archivo de la Orquesta Sinfónica de Navarra.

En el ámbito musical ha realizado estudios de viola y siempre ha estado ligado al mundo musical navarro como intérprete y gestor. Desde 2007 forma parte de la orquesta Sinfonietta de Pamplona, donde desarrolla su actividad como músico y miembro de su junta directiva, y actualmente es el responsable de Producción Artística de Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra.