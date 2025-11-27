María Chivite dice que está "muy tranquila": "Yo no voy a dimitir. No se va a encontrar nada sobre mí"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.ad. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que está "muy tranquila" tras los informes de la UCO de la Guardia Civil y ha afirmado que "no se va a encontrar nada sobre mí". "Yo no voy a dimitir. Ningún consejero o consejera del Gobierno de Navarra, ni yo misma, ni siquiera estamos encausados", ha dicho, para indicar que "se investigue lo que haga falta".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta oral del PPN tras las informaciones conocidas en el último informe de la UCO y le ha transmitido al portavoz 'popular', Javier García, que para "ser creíble hace falta ser coherente y la coherencia del PP en sus actuaciones con el tema de la corrupción es ninguna". "Exigen a los demás lo que ustedes jamás han hecho con los casos de corrupción que han existido en su partido, porque son innumerables", ha añadido.

Ha dicho Chivite que está "muy tranquila" porque "no se va a encontrar nada sobre mí ni nada sobre ninguno de los consejeros y consejeras de mi Gobierno". "Que la justicia haga su trabajo, que investigue y que se esclarezca la verdad, porque yo no tengo ningún miedo", ha aseverado.

María Chivite ha señalado, en su intervención en el pleno, que "hace unos días fueron detenidos el presidente de la Diputación de Almería y el vicepresidente, cargos institucionales de su partido, señor García, y cuando se le preguntó al presidente de Andalucía dijo que él no sabía nada". "¿Por qué valen las explicaciones del señor Moreno Bonilla y no valen las explicaciones que doy yo al respecto de un cargo que ni siquiera forma parte del Gobierno de Navarra?", ha preguntado, para señalar que "esto es la ley del embudo".

Ha pedido la presidenta navarra que "la Justicia caiga con todo su peso sobre quien haya cometido cualquier tipo de delito, pero tengo muy claro que no será ni sobre mí ni sobre ninguno de los consejeros y consejeras de este Gobierno". "Por lo tanto, no voy a dimitir", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha exigido la dimisión de la presidenta Chivite y la convocatoria de elecciones anticipadas porque "ha llegado el momento de devolver la dignidad institucional a Navarra, cerrar un ciclo, otro ciclo, del Partido Socialista de Oscuridad Política y garantizar que nunca más se van a repetir este tipo de actuaciones".

García ha señalado que "hablamos de un entramado organizado, donde el poder político, el del Partido Socialista, e intereses partidistas y privados, se confunden de manera intolerable". "Señora Chivite, su compañero, amigo, mentor y su hombre de máxima confianza -Santos Cerdán- vuelve a estar en la calle y, evidentemente, la pregunta es inevitable. ¿Va a asumir usted responsabilidades políticas?", ha dicho.

Según García, "es evidente que cada movimiento, cada explicación le quema a usted políticamente y a la credibilidad de su Gobierno". "Su Gobierno, señora Chivite, huele a chamuscado, a desgaste totalmente absoluto y al poder que se carboniza también por dentro", ha dicho, para añadir que "sus manos políticas, señora Chivite, están marcadas, calcinadas y ennegrecidas, tanto como su credibilidad y la de su Gobierno".

"Este Gobierno es cierto que nació manchado, sostenido por pactos encapuchados con Bildu, por negociaciones en caseríos y acuerdos que nunca se han atrevido a explicar a los navarros", ha afirmado el portavoz del PPN, que ha añadido que "no gobiernan porque no tienen proyectos, gobiernan porque a Bildu le interesa que usted siga como presidenta del Gobierno".