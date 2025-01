María Chivite será reelegida secretaria general del PSN al ser la única candidata

Al Congreso regional del 22 de marzo acudirá el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, será reelegida como líder de los socialistas navarros al ser la única candidata en el proceso interno puesto en marcha por el Partido Socialista.

Chivite -presidenta del Gobierno de Navarra- presentó el martes su candidatura a la reelección al frente del PSN y en ella figuran como representantes la parlamentaria foral Ainhoa Unzu y el alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo.

En una rueda de prensa, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado este miércoles que esta es "una gran noticia para el socialismo navarro y es una gran noticia para Navarra", porque "significa que a Navarra le va a ir bien". "Significa calidad de vida para nuestra tierra, mayores cotas de empleabilidad, avances de la mayoría social, igualdad, convivencia, progreso, sostenibilidad y fortaleza de lo público".

"Porque las y los socialistas hemos demostrado que nuestra tierra tiene futuro cuando el PSN está al frente del Gobierno de Navarra", ha dicho Alzórriz, tras añadir que en el próximo Congreso regional, que tendrá lugar el 22 de marzo con el lema 'Liderando Navarra' y al que acudirá el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ratificará la nueva dirección política del partido.

Durante el Congreso, ha dicho, "vamos a marcar las líneas estratégicas que dibujarán la Navarra del futuro". "Navarra tendrá futuro siempre que se mantenga el diálogo y los consensos. Durante estos años de liderazgo socialista ha quedado patente que en Navarra es la única manera de avanzar. Haciendo política en positivo, lejos de la confrontación, respetando la pluralidad de nuestra tierra, sin dejar de ser firmes en nuestras convicciones", ha afirmado.

Según Alzórriz, el lema escogido para el Congreso "resume perfectamente cómo las políticas del gobierno liderado por María Chivite están haciendo de Navarra una tierra que progresa hacia el futuro de una manera eficiente". "Este congreso tiene que servir para reactivar a la sociedad, para reactivar a la mayoría social de nuestra tierra: mostrarle los peligros de una derecha y de una ultra derecha que son capaces de todo con tal de rozar el poder, incluso de resucitar, como está haciendo UPN en las últimas fechas, a ETA", ha dicho.

Ha destacado el socialista que "lo hemos visto esta semana pasada también, oponiéndose al decreto ómnibus, dejando tirados a miles de españoles y navarros, que por suerte hoy vuelven a tener esperanza y certezas" tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts para aprobar parte del real decreto ley 'ómnibus' que rechazó el Congreso de los Diputados. Un acuerdo "que les protege sus demandas como eran las pensiones, como era el transporte para miles de navarros y navarras y de jóvenes".

"Las mentiras, los bulos, las informaciones sesgadas son uno de los principales peligros a los que nos enfrentamos y por eso en este Congreso del partido debemos reforzarnos y rearmarnos de argumentos, poniendo en valor la buena política que estamos llevando a cabo los socialistas navarros", ha comentado.

Según Alzórriz, "debemos defender la democracia", porque "hoy la democracia está en peligro". "Los derechos y libertades conseguidos no pueden retroceder, como por desgracia estamos viendo en Estados Unidos o aquí en España en siete comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular con Vox, que por cierto no tienen presupuestos y que están aprobando leyes para recortar derechos y libertades de las personas. Aquí frenamos a las derechas y a la ultraderecha. No podemos dejar que esta ola reaccionaria siga calando en la sociedad", ha manifestado.

El PSN, ha añadido, "está fuerte, está unido en torno a la figura de María Chivite y tenemos un camino muy claro marcado". "No nos doblegamos ante nada ni ante nadie. Siempre le hemos dicho, defendemos una Navarra foral dentro de España y mirando a Europa", ha apuntado.

Los socialistas, según Alzórriz, "acudimos a esta cita congresual con dos objetivos claros: el fortalecimiento de nuestra identidad y la defensa de lo que hemos conseguido hasta ahora, unida a la valentía, por supuesto, de conquistar nuevos retos para nuestra tierra y para nuestros conciudadanos".

"No queremos caer en la autocomplacencia, y por eso debemos multiplicar el esfuerzo como organización desde la unidad. Lamentamos que a este pacto de mayoría social por el progreso y el bienestar de Navarra no se sumen las derechas políticas, que por desgracia hace tiempo que ya no están en política para construir y contribuir, sino que se dedican a todo lo contrario: prefieren el cuanto peor mejor para ellos y eso condiciona la vida de los navarros", ha criticado. Sin embargo, "ahí está la realidad: la menor tasa de desempleo de toda España".

En respuesta a los periodistas, Alzórriz ha señalado que "será la secretaria general quien tenga que diseñar su ejecutiva y serán los delegados y delegadas del Partido Socialista los que ratifiquen esos órganos de dirección, entre los que está la ejecutiva, pero también están los miembros que se incorporan al Comité Regional de Navarra o al Comité Federal del Partido Socialista".

Preguntado sobre si ese trabajo ya ha comenzado, Alzórriz ha respondido que "nunca se deja". "La secretaría general siempre mantiene un contacto directo con el conjunto del partido, y más concretamente con los secretarios generales y secretarias generales y con alcaldes y portavoces de nuestro partido, y por lo tanto siempre tiene en cuenta el trabajo realizado y el trabajo que se está realizando", ha explicado.

Sobre si aspira a revalidar su cargo como secretario de Organización, Alzórriz ha indicado que "eso lo decidirá la secretaria general del partido". "Yo sigo trabajando y estoy trabajando con ilusión, con ganas por hacer de este Partido Socialista un partido fuerte, un partido unido y que siga siendo líder en Navarra", ha comentado.