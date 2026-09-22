María Chivite visita los nuevos ciclos de Cocina y Restauración de ETI San Juan de Tudela

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Educación, Carlos Gimeno, visitan las mejoras realizadas en las instalaciones del Centro Integrado Politécnico San Juan en Tudela. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recorrido este martes las obras de remodelación integral del centro público integrado de Formación Profesional ETI San Juan en Tudela, visitando, entre otros nuevos espacios, las nuevas cocinas de ETI San Juan donde el alumnado se encuentran ya recibiendo formación en los nuevos ciclos de Cocina y Gastronomía y Servicios en Restauración, ciclos puestos en marcha este curso 2026 / 2027 por el departamento de Educación en una oferta formativa demandada por Tudela y la Ribera.

Chivite ha calificado de "aspiración histórica de la Ribera hecha realidad por este Gobierno" la puesta en marcha de esta formación profesional, demandada durante décadas.

La presidenta ha visitado, además de la zona de cocinas, los espacios destinados a bar, el restaurante y las zonas de manipulación y preparación de materias primas y primera preelaboración, la zona fría (cámaras), la zona de repostería y los almacenes, además de las aulas convencionales, todo ello situado en la planta baja del edificio, que con una superficie de 1.476 m2 se ha remodelado por completo.

"En realidad -ha señalado la presidenta en una breve intervención ante los medios de comunicación tras la visita- esto forma parte de un plan mucho más grande que pretende dotar a la Ribera de unos estudios de Formación Profesional de primer nivel que cubran las necesidades de capacitación de la industria y la empresa de la comarca". Dentro de este plan, ha recordado Chivite, está tanto la renovación de ETI San Juan como la construcción de un nuevo gran centro de FP junto al campus tudelano de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con una inversión total cifrada en unos 18 millones de euros.

Acompañada por el consejero de Educación, Carlos Gimeno, el director general de Digitalización, Servicios Educativos e Infraestructuras del departamento, Luis Calatayud, el director del Servicio de Infraestructuras, Eneko Ardaiz, y la directora del centro, Marta Herrero, entre otros integrantes del equipo directivo, Chivite ha podido recorrer igualmente las plantas segunda y tercera del inmueble, completamente renovadas, y en las que se han instalado los ciclos de las familias profesionales de Comercio y Marketing, Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión.

En total son 5.124 metros cuadrados repartidos en seis plantas: sótano (164 m2), planta baja (1.476 m2), primera planta (1.354 m2), segunda planta (1.354 m2), tercera planta (708 m2) y cubierta (68 m2).

El presupuesto total de la obra de remodelación integral de ETI San Juan asciende a 7.822.934,85 euros, IVA incluido, y se está ejecutando por fases a cargo de la empresa Construcciones José Miguel Ibañez S.L sobre un proyecto y dirección de obras elaborado por Cornago Bonal S.L. y bajo la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de AL Arquitectos Técnicos y Aparejadores S.L.P. el centro cuenta este curso con un total de 650 alumnos de formación profesional inicial a los que se suman otros 500 que cursan estudios de certificación profesional.

ETI San Juan dispone de alrededor de 1.200 convenios con empresas garantizando la realización de los estudios duales de todo su alumnado con una parte formativa desarrollada en el propio tejido empresarial de Tudela y del entorno de la Ribera.

MÁS DE 10.000 EMPRESAS COLABORADORAS EN DUAL

La presidenta ha defendido el liderazgo de Navarra en la implantación de la nueva FP Dual, nuevo sistema formativo en el que parte del aprendizaje del alumnado se realiza en las propias empresas. En ese sentido, María Chivite ha dado a conocer que en este curso 2026-2027 la red de centros públicos integrados de Formación Profesional de Navarra cuenta ya con 10.365 empresas colaboradoras, cifra que se seguirá incrementando a lo largo del curso.

Los responsables del proyecto han informado de que el ritmo de los trabajos y la colaboración del propio centro educativo van a permitir adelantar los plazos de entrega de la obra en unos cinco meses y se calcula que quedará definitivamente acabado este próximo invierno. La remodelación integral del edificio de ETI San Juan, un inmueble construido entre 1950 y 1953, se ha acometido por fases dado que se ha mantenido el uso educativo del edificio mientras se ejecutan las obras.

El proyecto ha permitido mejorar notablemente las condiciones de seguridad ante posibles incendios con la construcción de una nueva escalera de evacuación. Además, se ha mejorado la accesibilidad del edificio y se ha habilitado un nuevo aseo para personas ostomizadas que permitirá dar servicio a la ciudadanía de Tudela que lo necesite, dado que está situado en la planta baja, ha informado el Gobierno foral.

El proyecto de modernización integral de este centro educativo incluye actuaciones exteriores al propio edificio de forma que se terminará la urbanización adyacente ampliándose la calle Dominicas y adecuando la parada de autobús.

La presidenta Chivite visitó ya en enero de este año la remodelación integral de la primera planta del edificio de ETI San Juan, y recorrió los 648 metros cuadrados de las nuevas aulas del espacio de talleres del Grado Medio de Estética y Belleza y Cosmética Capilar y del grado Básico de Peluquería y Estética.

El centro integrado ETI San Juan es desde el 2 de julio de 2025 un centro de formación profesional independiente, tras su desagregación del centro integrado Politécnico ETI de Tudela al que pertenecía.