María Goiricelaya y Ane Pikaza renuevan como directoras artísticas del Festival de Teatro de Olite

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

María Goiricelaya y Ane Pikaza, integrantes del sello artístico La Dramática Errante S.L., han sido seleccionadas como directoras del Festival de Teatro de Olite entre las cuatro candidaturas presentadas al proceso de licitación y serán responsables del proyecto artístico del festival para el periodo 2026-2029. Se renuevan así en el cargo para el que fueron seleccionadas en 2022.

Para la comisión que ha evaluado las candidaturas de licitación para la dirección artística de este festival, la propuesta presentada por Goiricelaya y Pikaza "se distingue por identificar y proponer acciones concretas en las tres escalas de actuación -local, nacional e internacional-, lo que refleja una comprensión profunda del papel del festival como plataforma de proyección y diálogo entre los distintos niveles de creación escénica".

Asimismo, indica que han elaborado una propuesta "de calidad, inclusiva, innovadora, para todos los públicos y con participación de la comunidad". Mantienen una dirección alineada con respecto a su trabajo realizado en los últimos años, "con la seguridad de avanzar por un camino recorrido pero que tiene como objetivo que el festival dé un salto cualitativo en su posicionamiento, consolidándose como referente en los festivales de verano, más sólido, plural, internacional y profundamente enraizado en su territorio".

La comisión de valoración destaca también que las directoras cuentan con "interlocución reconocida dentro del sector de las artes escénicas nacional e internacional, lo que contribuirá a reforzar el peso del Festival de Teatro de Olite en el ámbito estatal y a ganar visibilidad internacional".

La dirección artística del Festival de Teatro de Olite es responsable de diseñar la línea programática, colaborar con programadores, instituciones y artistas, garantizar una presencia significativa de creadores y creadoras de Navarra e impulsar la mediación y la participación comunitaria. El festival cuenta además con una Dirección Ejecutiva ejercida desde el Servicio de Acción Cultural, encargada de la gestión integral del proyecto, y de un Comité de Dirección que evalúa y aprueba la programación, "contribuyendo a la mejora organizativa, la proyección exterior y la consolidación del certamen".

En definitiva, ha indicado el Gobierno, la propuesta seleccionada plantea una evolución natural del festival: "organizada a partir de lo construido entre 2021 y 2025, pero con un impulso renovado que permitirá consolidar su identidad, fortalecer su proyección exterior y dar nuevos pasos en mediación, programación y conexión con el territorio".

La edición 27ª del Festival de Teatro de Olite se celebrará del 17 de julio al 2 de agosto de 2026.

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LAS DIRECTORAS ARTÍSTICAS

María Goiricelaya, doctora en Artes Escénicas, licenciada en Comunicación Audiovisual y con formación de máster en Teatro y gestión cultural, es responsable de la programación escénica de la Sala BBK (Bilbao), además de directora, dramaturga y productora.

Ane Pikaza, licenciada en Bellas Artes, diplomada en Arte Dramático y especializada en gestión cultural, desarrolla su carrera como actriz, productora, gestora cultural y también ilustradora, siendo una figura reconocida dentro del panorama cultural vasco.

Ambas lideran su propio sello artístico La Dramática Errante, una joven compañía que "trabaja estratégicamente desde una mirada feminista y a través de la reflexión crítica y a la vez poética sobre la realidad que nos rodea, utilizando los recursos que ofrecen las nuevas dramaturgias". Defienden la dirección colegiada como modelo de futuro por su capacidad para "impulsar el diálogo, diversificar la mirada y enriquecer los proyectos".

En los últimos años, Goiricelaya y Pikaza "han consolidado una trayectoria ascendente que combina creación artística y gestión cultural". Al frente del Festival de Teatro de Olite desde 2022, han transformado el certamen hacia un modelo "más contemporáneo y plural", ha expuesto el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, su compañía La Dramática Errante ha estrenado trabajos de gran impacto como 'Altsasu' y su reconocida versión de Yerma -que le valió a Goiricelaya el Premio MAX 2023 a la Mejor Adaptación-, además de acumular numerosas candidaturas en diferentes categorías, incluyendo dirección, autoría e interpretación. Sus últimos montajes, con los que continúan desarrollando sus líneas estratégicas, han sido 'Filtro', coproducción internacional con Uruguay; 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán'; y 'R&J', con los que han vuelto a obtener valoraciones muy positivas.

Pikaza y Goiricelaya han continuado desarrollando proyectos propios, ampliando sus colaboraciones con instituciones culturales vascas y estatales, y manteniendo una presencia "notable" en circuitos escénicos, festivales y espacios de creación contemporánea, ha añadido el Gobierno.