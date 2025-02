Marlaska dice que la ley Solo sí es sí es un "avance" pero la rebaja de penas "es algo que a nadie nos hubiera gustado"

PAMPLONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la ley del 'solo sí es sí' ha supuesto "un avance" pero que es "claro" que "aconteció algo que a nadie nos hubiera gustado que aconteciera con la reforma de la ley", en referencia a la rebaja de penas de condenados.

Según ha explicado este viernes durante el Foro SER Navarra, organizado en Pamplona por la Cadena Ser, al ser preguntado por la reducción de penas a dos miembros de La Manada en aplicación de la ley del 'solo sí es sí', la norma "tiene ese alcance positivo en el sentido de considerar que hay consentimiento o no hay consentimiento, y no hay otras cuestiones al respecto, y que hay agresión sexual o no hay agresión sexual, pero no hay ni figuras intermedias ni cualquier otra circunstancia". "Es una ley con un avance en esos parámetros y una consideración de las violencias sexuales importante. Aconteció algo que a nadie nos hubiera gustado que aconteciera con la reforma de la ley, eso es claro", ha apuntado.

Por otro lado, en respuesta a los asistentes sobre si considera que habría que endurecer las penas para los casos de corrupción, especialmente cuando se trata de políticos, ha considerado que "más que endurecer las penas", es necesario "dar ejemplo". "Lo importante es que tengamos procedimientos ágiles, eficaces, que realmente tengamos también los medios preventivos y de control necesarios para que todos los casos de corrupción puedan ser desde el primer momento conocidos y con respuestas eficaces", ha apuntado.

Preguntado por las negociaciones para la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña, ha apostado por ser "absolutamente discretos" mientras se desarrollan las negociaciones. Según ha indicado, "esperemos que se llegue a un acuerdo, porque creo que será positivo para todos", y que en ese momento "seremos transparentes". A su juicio, "ese acuerdo no puede ser otro que estar y ubicarse en el marco de nuestra Constitución".