Marta Romera y Ferran Capell ganan las becas MIR 2025 del Colegio de Médicos de Navarra. - COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Colegio de Médicos de Navarra ha concedido las Becas Dr. Ignacio Landecho 2025 de apoyo a la formación MIR en Navarra a Marta Romera Caballo y a Ferrán Capell Pascual.

La cuantía de 3.000 euros por beca estará destinada a financiar sus estancias formativas en el AlzheimerZentrum y el UMC Imaging Center de Amsterdam y en el Instituto de Neurología del Hospital de la Pitié-Salpêtriêre de París, respectivamente.

Han entregado las becas, patrocinadas por Laboratorios Cinfa, el presidente del Colegio de Médicos de Navarra, Tomás Rubio, y el presidente de Laboratorios Cinfa, Enrique Ordieres. El acto ha contado, además, con la presencia de los hijos del doctor Ignacio Landecho, María e Ignacio, y su hermano Manuel.

La doctora Marta Romera Caballo (1997, Madrid), residente de Medicina Nuclear en la Clínica Universidad de Navarra (CUN), realizará una estancia en el Alzheimercentrum Amsterdam y en el Amsterdam UMC Imaging Center, centros de referencia mundial en el estudio y diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas.

La doctora premiada ha explicado que "la llegada de los anticuerpos antiamiloide representa un cambio de paradigma en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer, transformando potencialmente tanto el diagnóstico como el tratamiento de las mismas". "Esta revolución terapéutica exige una identificación precisa y un seguimiento riguroso de los pacientes con técnicas avanzadas de imagen molecular, como el PET (Tomografía por Emisión de Positrones) mediante el uso de radiotrazadores específicos para visualizar y cuantificar la presencia de proteínas amiloide y tau en el cerebro", ha señalado.

Ante este nuevo horizonte clínico, la estancia de Marta Romera en Ámsterdam ofrecerá una oportunidad para adquirir formación técnica y aplicada de alto nivel, integrándose en equipos que lideran proyectos internacionales como AMYPAD/Euro-PAD, y que colaboran activamente en ensayos con anticuerpos antiamiloide.

El programa formativo de Marta Romera se estructura en dos áreas de especialización complementarias. El primero centrado en el uso del PET amiloide (bajo la supervisión de la doctora Lyduine Collij). Participará en el desarrollo y procesamiento de bases de datos de imágenes volumétricas de PET amiloide, así como en su integración clínica con el resto de biomarcadores de Alzheimer. En segundo lugar, profundizará en la neuroimagen de PET-tau (bajo la supervisión de la doctora Elsmarieke van de Giessen). Adquirirá experiencia en la lectura e interpretación clínica de estudios PET-tau, participará en comités multidisciplinares especializados en demencia y colaborará en estudios de validación y comparación de trazadores tau.

Además, el programa prevé la participación en revistas científicas, la presencia en congresos internacionales y el fortalecimiento de redes de colaboración entre Ámsterdam y centros de investigación nacionales, con el objetivo de implementar estos avances en la práctica clínica futura.

Por su parte, Ferran Capell Pascual (1998, Lleida), residente de Neurología en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) y estudiante de doctorado de la Universidad de Navarra, realizará su estancia formativa en la Unidad de Epilepsia del Hospital Pitié-Salpêtrière (París), uno de los centros más prestigiosos del mundo en neurología y referente europeo en investigación clínica y neurociencia. Esta estancia le permitirá profundizar en el manejo avanzado de la epilepsia y fortalecer la transferencia de conocimiento de alto nivel hacia el contexto clínico nacional.

El Hospital Pitié-Salpêtrière figura actualmente como el 5º mejor servicio de Neurología del mundo y 2º de Europa, según el ranking World's Best Specialized Hospitals 2023. Su Unidad de Epilepsia y EEG, dirigida por el profesor Vincent Navarro, es referente en epilepsias raras, atiende casos complejos de epilepsia farmacorresistente e integra evaluación clínica, neuroimagen avanzada, tratamiento quirúrgico, apoyo psicológico, educación terapéutica y seguimiento social.

Durante su estancia, el doctor Capell desarrollará una formación clínica avanzada en epilepsia con especial foco en casos farmacorresistentes. El programa incluye monitorización EEG y elementos epileptiformes; semiología y localización de crisis epilépticas mediante EEG; implantación e interpretación de electrodos profundos (SEEG); neuroimagen aplicada a epilepsia; tratamientos no farmacológicos y neuromodulación; y participación en comités multidisciplinares y manejo integral del paciente. Además, se integrará en proyectos de investigación traslacional en áreas como dinámica de redes neuronales, análisis de señal y fisiopatología de la epilepsia, en coordinación con grupos del Institut du Cerveau, CNRS e INSERM.

Ferran Capell ha explicado que rotar en la Unidad de Epilepsia del Hospital Pitié-Salpêtrière "me aportará una visión completa de todo el proceso diagnóstico y terapéutico del paciente con epilepsia abarcando todo el espectro de gravedad, pero con un especial énfasis en la epilepsia farmacorresistente en adultos".

En la actualidad, el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Navarra (HUN) posee consultas monográficas de epilepsia, pero no dispone de una Unidad de Epilepsia con monitorización. "La experiencia generada en esta rotación puede contribuir a la transferencia de conocimiento de una Unidad de Epilepsia con renombre internacional a nuestro centro. Su experiencia en el manejo de formas farmacorresistentes y de epilepsias raras puede aportar mayor autonomía al centro, una mayor precisión en la realización de derivaciones interhospitalarias a centros de referencia y un mejor seguimiento en pacientes que han sido derivados y/o están en seguimiento en estos centros. Asimismo, el contacto con los proyectos de investigación clínica y básica en el ámbito de la epilepsia dará un impulso a la actividad investigadora en el ámbito de la epilepsia del Hospital Universitario de Navarra", ha señalado Capell.