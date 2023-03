Martínez-Almeida dice que el PP no hará "componendas" con el Partido Socialista "ni con quienes quieren romper Navarra"

TUDELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este sábado en Tudela que el Partido Popular garantiza que no hará "ni componendas con el Partido Socialista ni con los que quieren romper Navarra" y ha considerado que "UPN quiere al Partido Socialista débil para pactar con él y nosotros queremos al Partido Socialista débil para que no pueda influir en la marcha de Navarra ni en la marcha de España, y para llevar lo más rápido posible a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa".

Martínez-Almeida ha participado este sábado en Tudela en un acto de presentación de parte de los candidatos del PPN en la Ribera para las elecciones municipales. Al acto han asistido también el presidente del PP de Navarra, Javier García; la secretaria general y senadora 'popular', Amelia Salanueva; el diputado y candidato a la Alcaldía de Pamplona, Carlos García Adanero; el diputado Sergio Sayas, y la senadora Ruth Goñi, entre un centenar de personas.

Los candidatos presentados en el acto han sido Irene Royo (Tudela), Alberto Catalán Peralta (Corella), Marcos Navascués (Cintruénigo), Manuel Leal (Murchante), Blas Antonio Lorente (Ribaforada), y Ana Belén Escribano (San Adrián).

Martínez-Almeida ha señalado que para los navarros que "creen en la Comunidad foral, en España, en la Constitución, en la capacidad de convivir pensando diferente, la salida es el Partido Popular, porque va ser la única forma de garantizar la estabilidad que se necesita más que nunca".

"Si hay un factor de estabilidad en navarra es el Partido Popular y Javier García, no hay otra, es el único que garantiza que no va haber componendas, ni pactos, ni acuerdos con los que quieren romper Navarra ni con los que ponen las siglas del Partido Socialista por encima de Navarra, porque gobiernan en Navarra los que quieren romper Navarra y los que ponen la siglas del Partido Socialista por encima de Navarra. Menos mal que ha vuelto el PP, que estamos aquí, y que vamos a dar la batalla por la Comunidad foral", ha asegurado.

El alcalde de Madrid se ha referido a la campaña que ha lanzado el PPN con una imagen en la que se ve a María Chivite, Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi y la expresión "traidores", campaña que ha sido criticada por el PSN.

"Cuanto más ofendidos se sientan, es que mejor lo estamos haciendo. Si se enfadan, si se ofenden, si lo consideran grosero o maleducado... No, lo que es grosero y maleducado es pactar con Bildu. Nosotros nos limitamos a decir lo que pensamos, porque por decir la verdad uno no puede bajar la cabeza ni pedir perdón. Estáis haciendo un gran trabajo", ha dicho el alcalde de Madrid a los 'populares' navarros.

Durante su intervención, Martínez-Almeida también ha hablado de política nacional, señalando que "ni para Navarra, ni para Madrid, ni para España Pedro Sánchez es un patriota ni un benefactor, es un superviviente, pero solo tiene un proyecto personal que se llama Pedro y se apellida Sánchez, no le importa lo más mínimo cualquier otra circunstancia y está dispuesto a pactar con cualquiera con tal de seguir en Moncloa".

El alcalde de Madrid ha señalado que las elecciones autonómicas y municipales de mayo son "la primera vuelta de la segunda, que será en diciembre -elecciones generales- y conviene llevar lo más amarrado el resultado". "La mejor moción de censura es la que podemos hacer en Murchante, en Ribaforada, en Pamplona, en Tudela y en Madrid, que es llenar las urnas el 28 de mayo de papeletas del Partido Popular y esa sí es una moción de censura que funciona", ha dicho.

Por su parte, Javier García ha asegurado que "el único interés del Partido Socialista es mantenerse en el sillón y lo hace traicionando". "Tienen la piel muy fina, nos pueden llamar de todo, pero no les podemos llamar traidores. Se han traicionado a sí mismos, porque Pedro Sánchez decía que no pactaría con Bildu, y no es que no pactase con Bildu, sino que utilizó Navarra como tierra probeta para sus pactos a nivel nacional, y hoy el Partido Socialista gobierna con Bildu, traicionándose a sí mismo. Con Bildu ya sabemos lo que hay, con lo que no contábamos es con que el Partido Socialista iba a traicionar sus principios únicamente para gobernar", ha dicho.

García ha señalado que en las próximas elecciones "Navarra se juega mucho" y ha asegurado que "el PSN elegirá a su socio preferente". En cambio, ha afirmado que "el Partido Popular es garantía de que no vamos a depender de nadie, y menos de este Partido Socialista para gobernar". "Yo adquiero el compromiso de que nunca seré presidente de la mano de alguien que quiere destruir mi Comunidad", ha asegurado.