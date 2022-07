Más de 50 centros de Bachillerato y FP han acogido 110 charlas de divulgación científica de profesores de la UPNA

PAMPLONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 profesores y profesoras de distintas disciplinas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han impartido 110 charlas de divulgación científica en 57 centros de Bachillerato y Formación Profesional (FP) de la Comunidad foral durante este curso 2021-2022.

Con esta actividad, impulsada por el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, a través de su Unidad de Cultura y Deportes, y coordinada por el profesor José Basilio Galván Herrera (Departamento de Ingeniería), se busca acercar a los estudiantes un amplio abanico de temas científicos y tecnológicos.

En la mayoría de los centros se impartieron una o dos charlas, y los que más charlas programaron fueron Liceo Monjardín, con 5, seguido con 4 charlas de los institutos La Paz (Cintruénigo), Toki Ona (Bera), Tierra Estella, Reyno de Navarra (Azagra), Benjamín de Tudela y Askatasuna (Burlada).

Las charlas se realizan en los propios centros educativos y están preparadas para un nivel de estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional. Hay conferencias en castellano, euskera, inglés y francés, y la oferta se divide en ocho grandes bloques: Ciencias de la Naturaleza, Física y Tecnología, Matemáticas, Química, Economía, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Lingüística.

De los 57 centros educativos que han participado en esta edición, 37 corresponden a Pamplona y comarca: Askatasuna BHI, Biurdana-BHI; CI Agroforestal, CIP Donapea, Escuela Sanitaria de Navarra (ETNA), Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra (ESTNA), IES Agroforestal Villava, IES Alaitz Barañain, IES Askatasuna, Burlada; IES Barañain; IES Biurdana, IES Caro Baroja, IES Cizur BHI, IES Eunate, IES Ibaialde, IES Iturrama, IES JC Baroja, IES Medillorri, IES Padre Moret-Irubide, IES Plaza de la Cruz, IES Sarriguren BHI, IES Torre Basoko, IES Zizur, Instituto Agroforestal, IES Zizur Mayor, Instituto Donapea, Instituto Plaza de la Cruz, Instituto Salesianos, Instituto Iturrama, Liceo Monjardín, Navarro Villoslada, Paz de Ziganda, San Cernin y Pedro Atarrabia.

Otros 20 centros han sido del resto de Navarra: Iñigo Aritza Ikastola (Alsasua), CIP Tafalla, Escuela Profesional Tafalla, IES Alhama (Corella), IES Alsasua, IES Benjamín de Tudela, IES Leitza Amazabal BHI, IES Lekaroz, IES Marqués de Villena (Marcilla), IES Pablo Sarasate (Lodosa), IES Reyno de Navarra (Azagra), IES Ribera del Arga (Peralta), IES Tierra Estella, IES Toki Ona (Bera), IES Valle del Ebro (Tudela), IESO La paz (Cintruénigo), Instituto Profesional Tafalla, Instituto Tafalla, Leitza Amazabal Institutoa y San Adrián.

Desde la creación de este programa de la UPNA en el curso 2005-2006, 69 docentes han impartido más de 2100 charlas en 70 centros, a las que han asistido más de 40.000 estudiantes

Los centros solicitantes pueden escoger entre un total de 60 temas, que se aglutinan en siete grandes bloques: Ciencias de la Naturaleza (21 charlas), Física y Tecnología (24), Matemáticas (6), Química (2), Economía (3), Ciencias Sociales (3), y Lingüística (1).

Algunos de los títulos de este ciclo son "Cambiando el mundo con nuestra alimentación", "Virus, bacterias y epidemias: pasado, presente y futuro", "Somos lo que comemos: de la revolución verde a la agroecología", "Cómo se ve tu casa desde un satélite", ¿Por qué crecen los árboles?", "Eso del cambio climático... ¿va conmigo?", "La genética en la publicidad: A mí no me engañan", "Un mundo conectado", "Vaya me caí un agujero negro... ¡Qué mala suerte!", "El Big-Bang", "Ondas gravitacionales. "Meneillos del espacio-tiempo", "Criptografía: claves y mensajes secretos", "Hablando de cine y matemáticas", "La crisis financiera y los mercados de capitales", "La inteligencia artificial", "Levitación y otras tecnologías de la ciencia ficción" o "¿Cualquier persona puede aprender una lengua? Creencia vs. ciencia", entre otros.