Más de 50 comercios de Pamplona han realizado un autodiagnóstico sobre la sostenibilidad de sus negocios

Archivo - El Casco Antiguo de Pamplona en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de Pamplona pueden realizar un autodiagnóstico de la sostenibilidad de su comercio para avanzar hacia un modelo de negocio "más eficiente, responsable y rentable". El Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición del sector comercial una herramienta gratuita y confidencial desarrollada en el marco del proyecto europeo COMDUR, cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España - Francia - Andorra (POCTEFA 2021-2027).

Por el momento, más de 50 comercios de la ciudad ya han realizado su autodiagnóstico a través de un sencillo cuestionario accesible online. La herramienta digital de autodiagnóstico está dirigida a comercios locales del área POCTEFA y permite evaluar la situación actual de cada negocio y acceder a itinerarios personalizados para mejorar la eficiencia, reducir residuos, fomentar prácticas responsables y mejorar el impacto ambiental y social.

El autodiagnóstico se realiza en apenas diez minutos y, con él, los comercios obtienen resultados personalizados para implementar en sus negocios, explica el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa.

El proyecto COMDUR está diseñado para hacer que el pequeño comercio sea "más rentable, innovador y sostenible". Herramientas como el autodiagnóstico "ayudan a los negocios a mejorar su competitividad, mientras adoptan modelos circulares que responden a las nuevas demandas de las personas consumidoras y de las regulaciones normativas". Con un enfoque personalizado y escalable, COMDUR se adapta a cada sector, ofreciendo estrategias concretas.

COMDUR forma parte del programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2021-2027, que impulsa la integración económica y social en la zona fronteriza. A través de estrategias conjuntas, promueve el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales para "construir un territorio más sostenible y competitivo". El proyecto COMDUR cuenta con un presupuesto de 1.372.784 euros, de los que los fondos europeos cofinancian 892.309,39 euros.

Además de Pamplona, han participado en COMDUR los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona y Pau, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Aragón, Zaragoza Esencial y las cámaras de comercio de Toulouse, de Pau y de Pirineos Occidentales.