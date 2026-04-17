Más de 700 médicos firman una carta dirigida a los pacientes para expresar su "compromiso" con la atención

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha impulsado una carta dirigida a los pacientes y firmada por un total de 736 facultativos para reivindicar su profesionalidad y compromiso en la atención sanitaria.

La organización sindical ha considerado que "las últimas actuaciones del Departamento de Salud y del Gobierno de Navarra intentando minar la credibilidad del colectivo médico merecen por nuestra parte una respuesta, pero no una respuesta contra los responsables de esta campaña, que se desacreditan solos, sino una respuesta a nuestros pacientes".

Por ello, han redactado una carta "dirigida genéricamente a todos ellos para transmitirles tranquilidad y la seguridad de que sus médicos y facultativos seguimos comprometidos con su atención". "Si para el Departamento de Salud son simples números de una lista que hay que reducir como sea antes de las elecciones, para nosotros son personas, pacientes con los que mantenemos un sólido compromiso", han explicado desde el Sindicato Médico.

En la misiva, los facultativos se muestran conscientes de las "dificultades" que están encontrando los pacientes "para recibir la atención médica que necesitan y merecen". "Las listas de espera parecen no tener fin: no solo para acudir a consulta, sino también para realizar las pruebas complementarias como una radiografía, ecografía, TAC, etc. Conseguir una cita se ha convertido ya en una odisea, en una tarea casi imposible, con colas interminables en la puerta del centro de salud. Situación que se agrava cuando precisas una atención rápida por un proceso agudo o un agravamiento de tu estado de salud o un seguimiento continuo y atento de tu enfermedad crónica", señala la carta.

Dirigiéndose al paciente, los médicos añaden: "Seguramente habrás escuchado en los últimos meses noticias sobre huelgas médicas en Navarra y en el resto del país, así como declaraciones cruzadas entre responsables políticos. Puede que no conozcas todos los detalles, pero sí percibes, con razón, que esta situación no es sostenible, ya que la consecuencia final es el empeoramiento del sistema sanitario que está ya repercutiendo directamente en tu salud. Con este escrito quiero confiarte que estoy sobrepasado, que no puedo más y que no voy a continuar trabajando en las condiciones actuales".

A continuación, señalan que "los médicos llevamos muchos años advirtiendo a nuestros gestores del déficit de facultativos, de la falta de tiempo y de recursos necesarios para poder atenderos, y de la repercusión tanto en vuestra salud como en la nuestra". "La diferencia esencial de este conflicto con respecto a los demás es que yo soy médico. Ello conlleva un compromiso ético contigo por encima de cualquier circunstancia por lo que es mi obligación -y así lo siento- cumplir con el código deontológico que te protege. Sí, te protege", defienden.

Por eso, afirman que, "aunque para la Administración seas un número más e intente reducir el tiempo que puedo dedicarte, limitar los medios disponibles o retrasar intervenciones para maquillar cifras, para mí, como médico, no eres una cifra, no eres un expediente más ni un problema que resolver a toda prisa". "Eres mi paciente y eso significa que, pase lo que pase, cuentas con mi profesionalidad, mi preparación, mi criterio médico, mi responsabilidad y mi compromiso firme de situar tu salud en el centro de cada actuación. Tus preocupaciones son también las mías", subrayan.

Finalmente, piden "comprensión ante el conflicto actual" y también el "apoyo" de los pacientes. "Si la Administración mejora nuestras condiciones laborales repercutirá directamente en la mejora de la atención médica que precisas y mereces", señalan.