Maya confirma la celebración de los Sanfermines de 2022 y afirma que "ya no hay vuelta atrás"

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha confirmado que "ya no hay vuelta atrás" en la celebración de los Sanfermines de 2022, y que "vamos a disfrutar como nunca" de las fiestas de este año, que coinciden con el centenario de la plaza de toros de Pamplona.

Así lo ha manifestado este lunes en respuesta a los medios de comunicación, tras la rueda de prensa de presentación del cartel anunciador de la Feria del Toro 2022.

"No hay vuelta atrás, tenemos ya chupinazo, tenemos ya cartel de la Feria del Toro, no sé ya qué puede pasar, me parece que ya nos vamos a quitar hasta las mascarillas en interiores. Yo creo que esto ya está, ha sido terrible y vamos disfrutar como nunca de estos Sanfermines del 2022, centenario de la plaza", ha indicado.

También en respuesta a los periodistas ha subrayado que no va a producirse un anuncio oficial como tal, ya que "el anuncio era cuando no había". "Sanfermines hay, se irá anunciando el programa, iremos anunciando todo, pero no va a haber un anuncio de que 'hay San Fermín'. El anuncio, desgraciadamente, sería al contrario, que estoy convencido de que no va a ocurrir", ha apuntado.

Preguntado por la celebración del "gran concierto" que tendría lugar durante las fiestas, Maya ha respondido que "están trabajando en ello". "Queremos un concierto de primerísimo nivel pero todavía, según me informan, no está cerrado. Yo también tengo ganas de tener fecha y quién o quiénes van a ser los del concierto", ha remarcado.