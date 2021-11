Maya cree que el pasaporte Covid "sometería a los hosteleros a una situación muy complicada"

El alcalde precisa que, "si sanitariamente toman determinadas medidas, yo no las voy a discutir"

PAMPLONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado este miércoles que la implantación del pasaporte Covid para el acceso a bares "sometería a los hosteleros a una situación muy complicada" y ha pedido a Salud que "no ponga medidas que a los propios hosteleros les resulte imposible de verificar". "¿Cada vez que entras tiene que enseñar el pasaporte? ¿Y quién lo ve? Lo ve una persona que no está preparada. El tema es muy complejo", ha señalado Maya, en declaraciones a los medios de comunicación.

El alcalde ha planteado que "en lugares más amplios, como una discoteca, también sigue siendo muy difícil, pero en la entrada se puede pedir, parece que es más fácil el control".

En todo caso, Enrique Maya ha afirmado que "siempre he respetado las medidas que ha tomado Sanidad, he sido muy poco beligerante con esas medidas".

No obstante, ha asegurado que sanidad tendrá que analizar que "seguimos funcionando con los parámetros de contagios pero también parece que esos parámetros de contagios no tienen la misma incidencia, ni muchísimo menos, que la que tenían antes en relación a las plazas hospitalarias, tanto en UCI como en habitación normal". "Yo creo que debería valorarse cuál es la relación entre el actual número de contagios y la presión hospitalaria, porque si de verdad no existe esa relación, que yo no lo sé, eso lo tienen que decir los expertos, pero si no existiera, igual es el momento de ofrecer unos parámetros distintos", ha indicado.

Así, ha planteado que "lo que importa es qué efectos tienen los contagios en una sociedad que está mayoritariamente vacunada". "Si sanitariamente toman determinadas medidas, yo no las voy a discutir; ahora, que tengan muy en cuenta los efectos que esto tendría", ha afirmado.

Por ello, ha pedido que "Sanidad, que es quien sabe de esto, analice muy bien la relación entre el número de contagios y la presión hospitalaria, porque hoy parece mucho menor de lo que era antes". "Si hay mucha presión hospitalaria habrá que tomar medidas, si no, no", ha dicho, para señalar que él siempre está "en contra de las restricciones si no están muy justificadas". "Estamos saliendo de una crisis tremenda y volver otra vez atrás en el disfrute de la hostelería sería para los hosteleros terrible y para los ciudadanos también. Hay que medirlo mucho y que se sustente en datos muy claros, que yo no tengo en este momento", ha apuntado.

Sobre el pasaporte Covid, Maya ha señalado que habitualmente el pasaporte se pide en un vuelo o en un hotel y ha considerado que "hacerlo en un bar es complicado". "En un bar en un pueblo en el que se conocen todos lo enseñas una vez y ya sabes que lo tienes, pero en una ciudad grande como es Pamplona, que tiene turismo, que tiene mucha gente que viene de cualquier sitio, se sometería a los hosteleros a una situación muy complicada. En lugares más amplios, como una discoteca, también sigue siendo muy difícil, pero en la entrada se puede pedir, parece que es más fácil el control", ha indicado.

El alcalde ha considerado que "volver a personalizar en hosteleros, tener que controlar el pasaporte Covid, lo veo muy difícil y una presión muy fuerte para ellos" y ha pedido que "impere el sentido común".

El alcalde ha afirmado que, "aunque los contagios van subiendo, la presión hospitalaria parece que sube no tanto como antes, y el hecho de que estemos masivamente vacunados abre un horizonte diferente". "No voy a discutir si en este momento hay que tomar medidas o no, es el Gobierno el que tiene que hacerlo, pero creo que debería aclarar ante los ciudadanos esa situación, porque se está alarmando mucho. Hoy he visto que parece que va creciendo también la presión hospitalaria, vamos a analizar todo eso y dar información clara a los ciudadanos", ha indicado.