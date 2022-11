Maya dice que aún se está tomando su tiempo para decidir si se presenta como candidato a la Alcaldía de Pamplona

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha manifestado este miércoles que aún se está tomando su tiempo para decidir si se presentará de nuevo como candidato a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales. "Pase lo que pase hay que tomárselo con normalidad", ha aseverado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha precisado que "ya dije que tenía que tomar mis tiempos para tomar la decisión y estoy en ese periodo todavía, hablé de Navidades, y sigo en esa línea". "Ya dije que daría la noticia en el momento que procediera, cuando estuviera todo decidido", ha señalado.

Sobre si pesa más presentarse o no como candidato a las municipales de 2023, el alcalde ha dicho que no lo sabe, "no quiero entrar". "Pase lo que pase hay que tomárselo con normalidad, llegará el día y daremos la información oportuna, no hay mucho más que decir", ha comentado.

(Seguirá ampliación)