Maya dice que Pamplona afronta la crisis con "bases muy sólidas" y llama a los grupos a buscar acuerdos

Pide en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que "nos dejemos de una vez del regate corto en que tenemos sumida la ciudad"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que, dentro del contexto de "lógica preocupación" por la situación económica, la ciudad "afronta la crisis con unas bases muy sólidas, con una economía saneada y con unas dotaciones y servicios que muchas ciudades quisieran tener, y si afrontas una crisis bien preparado los efectos son menores".

En todo caso, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, Enrique Maya ha afirmado que "no estaría mal que nos pusiéramos de acuerdo en cuestiones relevantes para Pamplona y nos dejemos de una vez de este regate corto en que tenemos sumida la ciudad, Pamplona se lo merece".

"Debemos estar orgullosos porque somos una ciudad relevante. En los últimos meses he participado en diferentes jornadas con otros alcaldes en ciudades como Sevilla, Zaragoza o Logroño, por ejemplo, y en todos los sitios se habla de Pamplona como una ciudad de referencia, en la que se están haciendo las cosas muy bien", ha asegurado.

Refiriéndose al contexto económico, Maya ha afirmado que "hay suficientes síntomas en la economía mundial, nacional y local como para estar preocupados" y ha ejemplificado que "la inflación se ha disparado, como consecuencia de las subidas de precios de los alimentos básicos, la electricidad y el gas o los carburantes, entre otros, y muchas familias se están preguntando cómo van a poder afrontar el invierno".

Sin embargo, el alcalde ha destacado que "Pamplona ha hecho bien la tarea a lo largo de los años para disponer de unos estupendos servicios sociales, escuelas infantiles, centros culturales/Civivox, centros comunitarios y grandes dotaciones como el Navarra Arena, Baluarte o la Ciudad de la Música, y a eso se añaden unas amplias zonas verdes, espacios peatonales, aparcamientos subterráneos".

"Gracias a eso, por haber hecho bien la tarea, podremos, si apoyan nuestra propuesta de ordenanzas fiscales, volver a no subir los impuestos y tasas, incluso bajar alguna como la zona azul, en un momento en el que las familias se ven obligadas a destinar un importe cada vez mayor a cuestiones tan cotidianas y tan imprescindibles como llenar la cesta de la compra o poner en marcha la calefacción", ha señalado.

Maya ha afirmado que "a base de buena gestión, podremos hacerlo a pesar del hachazo que ha supuesto la pérdida de casi seis millones de euros que nos ha supuesto la supresión unilateral de la Carta de Capitalidad". "Supresión que ustedes, concejales de Bildu, PSN y Geroa Bai han apoyado sin pestañear. Han priorizado los intereses del Gobierno de Navarra al de Pamplona", ha censurado.

A lo largo de su intervención en el debate en el pleno del Ayuntamiento, Maya ha hecho un repaso sobre la gestión del Consistorio en los últimos meses, destacando que ante la pandemia y la guerra de Ucrancia "Pamplona ha mostrado una vez más su solidaridad". "En el Ayuntamiento de Pamplona hemos corroborado que estamos preparados para afrontar situaciones de máxima exigencia y que somos capaces de trabajar en perfecta coordinación y sintonía con otras entidades", ha afirmado.

En cuanto a nuevas dotaciones, Maya ha expresado que está "satisfecho" con la nueva escuela infantil de Lezkairu, la reforma de la escuela infantil de Mendebaldea o la nueva pista de atletismo de Echavacoiz. También con la restauración del Baluarte de Parma -que completa el recinto amurallado-, la renovación del horno crematorio o de la reurbanización de El Bosquecillo, que "vamos a culminar en un par de meses".

Por otro lado, ha dicho que "hemos hecho la tarea para recibir 18 millones de euros de los fondos Next Generation, que van a ir destinados a movilidad, agenda urbana, turismo, mercados municipales, modernización administrativa, renaturalización e igualdad, y estamos en fase de tramitación de otros 9 millones de euros, que tienen como destino la rehabilitación de edificios, la digitalización del Camino de Santiago, nuevos proyectos de movilidad y prevención de inundaciones".

PAMPLONA, "MUY SEGURA", AUNQUE AUMENTA "LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD"

Por otro lado, Maya se ha referido también a la seguridad en Pamplona, para reconocer que "a pesar de que Pamplona es una ciudad muy segura, es cierto que en los últimos años ha aumentado la percepción de inseguridad".

Ha explicado así que, en una encuesta presentada recientemente, se advertía de que "un 22% de las personas no se sienten seguras cuando caminan por la noche". "Y eso no puede ser. Es algo que nos preocupa especialmente. Por eso hemos instalado cámaras de seguridad en los lugares donde esa sensación de inseguridad es mayor, como la Vuelta del Castillo o el Casco Antiguo. Y también así conseguimos incrementar la vigilancia, con el consiguiente efecto disuasorio. Además, iluminaremos lugares especialmente sensibles como la Vuelta del Castillo, lugar en el que ya se ha incrementado la vigilancia policial", ha afirmado.

"LOS MEJORES SANFERMINES QUE SE RECUERDAN"

El alcalde también ha dedicado parte de su intervención a hablar de los Sanfermines, señalando que "este año hicimos un esfuerzo para hacer más atractiva la programación cultural y el resultado fue un incremento de asistentes en un 30%". "Disfrutamos de los mejores Sanfermines que se recuerdan", ha asegurado.

No obstante, Maya no ha querido "pasar por alto los lamentables incidentes ocurridos en la calle Curia, al final de la procesión de San Fermín, el único lunar que tuvieron nuestras fiestas y que exportan una imagen lamentable de nuestra ciudad". "Me gustaría que trabajáramos desde ya para evitar que vuelvan a ocurrir unos incidentes tan deplorables en el día más señalado de nuestras fiestas. Quizá, señores de Bildu, estaría bien que calmaran a los suyos desde ya, en lugar de calentar el ambiente en las semanas previas y, según ustedes, pedir calma cuando llegamos a Curia. Ahí ya es un poco tarde, ¿no les parece? Y encima, se indignan cuando sancionamos a los agresores. Cada vez está más claro con quienes están ustedes, señores de Bildu", ha dicho.

Además, el alcalde ha defendido la colocación de la bandera de Navarra en la plaza de los Fueros. "En Navarra Suma creemos que los símbolos tienen mucha importancia y la bandera de Navarra es, o debería ser, el símbolo que nos une a todos. Por eso, me llama la atención que se haya querido utilizar precisamente nuestra bandera para intentar desgastar políticamente a este alcalde. Sin éxito, por cierto", ha afirmado.

Avanzando en su intervención, Maya ha asegurado que hay "muchos proyectos ilusionantes" para el futuro y ha citado la construcción del Civivox del Ensanche o del polideportivo de Buztintxuri. También ha mencionado la necesidad de "responder a las demandas de aparcamientos de los vecinos del Ensanche, con la construcción de los aparcamientos de la calle Sangüesa".

"VAMOS A CULMINAR LAS OBRAS DE LA PASARELA DEL LABRIT"

En este mismo ámbito, Enrique Maya ha afirmado que "vamos a culminar las obras de recuperación de la pasarela del Labrit y el corredor sostenible del mismo nombre, y las obras de reurbanización de la Milagrosa, que tanto están mejorando su aspecto".

Además, ha planteado que le gustaría que "fuéramos capaces de recuperar el proyecto de reurbanización del paseo de Sarasate, también de avanzar en el proyecto del aparcamiento de las huertas de Santo Domingo, y de habilitar nuevos aparcamientos en el Ensanche (calles Olite y Navas de Tolosa)". "Es el momento de sentar las bases del plan Cordovilla-Galar, que prevé la construcción de 5.000 nuevas viviendas. O de poner en marcha un concurso de ideas para la reforma de la antigua estación de autobuses", ha afirmado.

También, "por necesidad", ha asegurado que "debemos elaborar un plan financiero y presupuestario que nos permita abordar este nuevo escenario sin Carta de Capitalidad".