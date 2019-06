Maya afirma que los programas de Navarra Suma y PSN "se parecen muchísimo" y pide a Esporrín que no opte a la Alcaldía

Actualizado 14/06/2019 12:29:28 CET

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Navarra Suma a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que su programa electoral y el del PSN "se parecen muchísimo porque conocemos muy bien Pamplona y sabemos lo que queremos" y ha pedido a la socialista Maite Esporrín que no opte a la Alcaldía este sábado en la constitución del Ayuntamiento.

En las pasadas elecciones municipales, Navarra Suma consiguió 13 concejales, a uno de la mayoría absoluta. La unión de votos de EH Bildu, PSN y Geroa Bai impediría, no obstante, que Enrique Maya fuera alcalde.

El candidato de Navarra Suma ha reconocido, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que no tiene garantizada la abstención de los socialistas navarros y ha señalado que "todos aquí tenemos el temor de que finalmente sea apoyada la candidata socialista por EH Bildu".

En todo caso, ha señalado que si finalmente es elegido alcalde, y aunque Maite Esporrín se vote a sí misma este sábado, él seguirá "insistiendo en llegar a acuerdos presupuestarios, a acuerdos de sacar adelante proyectos que compartimos, que yo diría que son el 90 por ciento. "Yo lo que haré es hablar y hablar con el PSN para intentar sacar adelante los próximos presupuestos y siempre alejado de EH Bildu", ha señalado.

Enrique Maya ha afirmado que "EH Bildu es un partido que todavía no ha condenado a ETA y yo, con ellos, ni a la puerta de la calle, siempre el interlocutor es el PSN".

El candidato ha afirmado que "tenemos una oportunidad de oro" para un entendimiento entre Navarra Suma y PSN, que sumarían 18 concejales, frente a los 13 que han sumado en la última legislatura.

Enrique Maya ha rechazado, no obstante, que un entendimiento en el Ayuntamiento de Pamplona con el PSN pueda tener como contraprestación que Navarra Suma facilite un Gobierno foral presidido por la socialista María Chivite. "En Navarra tenemos 20 de 50 parlamentarios y el PSN tiene 11. No ponemos ninguna barrera a acercamientos previos, acuerdos, formar gobiernos, ser generosos para configurar esos gobiernos, reconociendo siempre esa mayoría que hemos tenido. Lo que no se puede hacer es modificar la decisión de los ciudadanos con pactos, que bastante espectáculo se está dando a todos los niveles", ha afirmado.

Así, ha incidido en que "no se pueden adulterar esas mayorías porque si no, en la siguiente, un votante de Navarra Suma, ¿qué va a decir?, ¿merece la pena votar a Navarra Suma o merece la pena votar a otro partido si votar no vale para nada?". "Creo que tenemos que ser muy fieles a lo que es la democracia y hay unos juegos de mayorías sensatos y razonables que tenemos que cumplir", ha afirmado.

En este sentido, ha rechazado se puedan producir acuerdos para cambios de alcalde cada dos años. "No se está hablando de programa, no se está hablando de proyectos, se está hablando mucho de quién tiene gobiernos o quién tiene ayuntamientos. Me parece todo tan absurdo que el ciudadano está un poco hasta arriba del espectáculo que estamos dando", ha señalado.

En cuanto a la formación de Gobierno en España, Enrique Maya ha considerado que el socialista Pedro Sánchez "debería ser consciente de que Navarra es una piedra angular, absolutamente clave, en el futuro de España, y si en Navarra hay dudas respecto a la postura que tiene el Partido Socialista con los separatistas, estamos apañados. A mi me molesta mucho que se esté hablando de Navarra como dos votos y del PNV como seis votos. Con Navarra está en juego en gran parte el futuro de España y a mi me ha sorprendido mucho que eso no lo digan con toda claridad desde el Partido Socialista y que estén hablando de suma de votos", ha señalado.

Enrique Maya ha defendido la decisión de UPN, PP y Ciudadanos de concurrir a las elecciones con la marca Navarra Suma y ha señalado que, cuando UPN ha propuesto sus dos diputados para la posible investidura de Sánchez, "no han puesto ningún reparo ni el PP ni Ciudadanos". "Si este ejemplo a la Navarra se trasvasara a España, sería posible todo esto que estamos hablando, y además los ciudadanos respirarían hondo, dirían, madre mía, por fin, vamos a tener todos amplitud de miras", ha indicado.

El candidato de Navarra Suma ha lamentado que "se está enfocando todo a la investidura pura y dura". "Yo por ejemplo aquí jamás he enfocado la posibilidad de que me apoye Geroa Bai, el partido de Uxue Barkos. Con Geroa Bai tendríamos dos concejales más y ya sumaríamos 15, pero a mi no se me ocurre, porque no tengo absolutamente nada en común en lo esencial con Geroa Bai, luego no intento esa negociación. No es tanto ponte tú, sino para qué", ha afirmado.

En ese sentido, ha considerado que "si hubiera un gran acuerdo con el objetivo de que España funcione mejor en un momento muy duro, ahí sí que se podría hablar de investiduras porque hay acuerdos previos, pero como estamos hablando solo de quién se pone y quién se quita, se ha complicado todo mucho y como todo el mundo pone tantas barreras a todo, llega un punto en el que hay una madeja que es muy difícil de desenmarañar, pero sigo pidiendo que en España el PP, Ciudadanos y Partido Socialista tengan esa amplitud de miras, lleguen a acuerdos de qué queremos para España y a partir de ahí proceder a la investidura".