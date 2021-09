Maya entiende el cierre de bares del Casco Viejo este jueves porque "se ha llegado a una situación intolerable"

Avanza que se va a crear una mesa de trabajo con una "representación amplia" para "entre todos buscar soluciones"

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que entiende "perfectamente" la decisión de varios bares del Casco Viejo de la ciudad de cerrar este jueves por la tarde como respuesta a los sucesos ocurridos en las últimas semanas.

"Se ha llegado a una situación absolutamente intolerable", ha destacado el alcalde, que ha señalado que la agresión al titular de un establecimiento del Casco Viejo "es ya el colmo de los colmos", unido a "esa invasión que hubo de portales en la zona de San Gregorio". "Esto ha llegado a unos límites absolutamente impensables hace un tiempo y yo entiendo esa reacción", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

Enrique Maya ha destacado que "estamos trabajando Ayuntamiento, Gobierno de Navarra, Delegación del Gobierno, todas las policías, para atajar en la medida de lo posible este grave problema, que no tiene una solución sólo policial" sino que "es más amplia". A este respecto, ha explicado que también se ha hablado con las universidades "porque es evidente que los jóvenes universitarios también inciden en esta aglomeración de personas en el centro".

Así, ha avanzado que se va a crear una mesa de trabajo con una "representación amplia" para "entre todos buscar soluciones". Según ha explicado, en este foro estarán presentes los grupos municipales, las universidades o los jóvenes, seguramente a través de la Mesa de Juventud. También ha señalado que se valora la participación de personas que "tengan un enfoque que vaya mucho más allá del tema de la seguridad" como psicólogos, expertos en "el entendimiento del comportamiento de las personas" y ver si las consecuencias de la pandemia "también ha tenido algún efecto en esta situación".

"En este momento es la prioridad número uno para mi porque si no hay seguridad, si la gente se siente insegura, no hay libertad y eso no se va a tolerar", ha manifestado Maya, que ha destacado que desde el Ayuntamiento "no vamos a parar porque Pamplona ha sido siempre una ciudad segura y va a seguir siéndolo".

El alcalde de Pamplona ha pedido a la juventud que "entiendan que si se encuentran cerrados esos bares es por una razón poderosa y absolutamente clara". Asimismo, les ha animado a que "se diviertan respetando las normas, respetando las reglas" y ha subrayado que "la ciudad está para disfrutar de ella pero no para que sea un lugar problemático". "Ese es el mensaje y estoy convencido que van a entenderlo la inmensa mayoría y de que van a responder", ha agregado.