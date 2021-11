Maya llama al PSN a reeditar el pacto presupuestario porque "es lo mejor para Pamplona"

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha confiado en que "se renueve" para 2022 el acuerdo presupuestario con el PSN en el Ayuntamiento, considerando que "es lo mejor para Pamplona y para los pamploneses". "Busquemos razones para reeditarlo y no para no reeditarlo", ha planteado el alcalde.

Maya ha señalado, durante su intervención en el Foro SER Navarra, que "a Navarra y a Pamplona les ha ido muy bien cuando UPN y PSN han llegado a acuerdos y no tan bien cuando no lo hemos hecho".

Así, ha puesto como ejemplo las iniciativas que se han ido aprobando en esta legislatura con el acuerdo con el PSN, como la gratuidad de escuelas infantiles, los bonos de ayuda al comercio, el polideportivo de Buztintxuri, o la ordenanza del euskera. "Todo esto a veces pasa desapercibido, pero todo esto se ha conseguido gracias este pacto, que yo confío en que se renueve", ha dicho.

No obstante, Maya ha señalado que todavía no ha habido contactos con el PSN y ha explicado que se está analizando cuál sería el impacto en Pamplona del nuevo modelo de financiación municipal anunciado por el Gobierno de Navarra, que prevé una menor cuantía económica para la capital. "Estamos haciendo una profunda reflexión de los efectos que tiene la eliminación de la Carta de Capitalidad. Nos ha trastocado las previsiones", ha dicho.

Durante su intervención, Maya ha defendido que "los políticos debemos buscar los imprescindibles pactos, acuerdos con sentido de Estado, entre aquellos que nos guiamos por una similar visión económica y social y un mismo modelo institucional de España". "Solo así el actual desapego de la sociedad con los políticos o el desprestigio que sufre la política podrá mitigarse, porque me temo que a día de hoy se antoja imposible que desaparezca", ha señalado.

El alcalde ha afirmado que "en política no todo debe valer para alcanzar los fines que se persiguen". "Para recuperar el prestigio, la credibilidad, considero que es imprescindible que los políticos pongamos por delante los valores, y me refiero por ejemplo a no pactar con EH Bildu para sacar adelante unos Presupuestos o para garantizar una mayoría parlamentaria y un Gobierno", ha señalado.