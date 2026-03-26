La MCP y los ayuntamientos de la Comarca ponen en marcha una serie de acciones para combatir el bolseo

Mensaje en una isla de contenedores para concienciar contra el bolseo. - MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en colaboración con los ayuntamientos de la Comarca, va a poner en marcha un conjunto de acciones para combatir el bolseo que contemplan acciones de comunicación y sensibilización, el refuerzo de las medidas disuasorias y sancionadoras y la gestión de la recogida y prerrecogida.

Estas medidas se han presentado este jueves en un acto celebrado en la plaza de la Cruz de Pamplona al han asistido el presidente de la MCP, David Campión; Alfonso Amorena, director gerente de SCPSA y Lore Iñarrea, jefa de Comunicación y Sensibilización Ambiental.

En primer lugar, han recordado que durante el primer semestre de 2025 la MCP completó el proceso de implantación del sistema de contenedores con tarjeta en el área urbana de la Comarca (a excepción del Casco Viejo de Pamplona). Han asegurado que "se ha podido confirmar la efectividad del sistema al conseguirse tres objetivos: incrementar la cantidad de residuos recogidos de manera separada, reducir el total de residuos vertidos y aumentar el total de residuos tratados". Sin embargo, el sistema de contenedores cerrados "ha conllevado como consecuencia negativa el aumento del bolseo".

En su intervención, David Campión ha señalado que "las medidas adoptadas hasta la fecha, centradas más en la sensibilización que en medidas de gestión, no han sido efectivas. Eso provoca que debamos profundizar más en el origen del problema".

Ha explicado que el origen del bolseo "es multicausal y complejo": "el problema de bolseo en un punto de contenedores puede tener su origen en una causa, pero en otro punto la causa puede ser completamente diferente. Por tanto, algunas de las medidas planteadas están diseñadas para intentar atacarlo punto por punto".

Campión ha destacado que "el bolseo es un problema generado por una minoría que genera un impacto muy evidente. Por ello, no se puede olvidar que la respuesta de la gran mayoría de la población es la que ha posibilitado que los resultados de la implantación de los contenedores sean tan buenos".

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL BOLSEO

La Mancomunidad ha planteado un conjunto de acciones de diferente naturaleza: acciones de comunicación y sensibilización, refuerzo de las medidas disuasorias y sancionadoras y, finalmente, gestión de la recogida y prerrecogida (fundamentalmente relacionadas con el nuevo contrato de recogida que entró en vigor en enero de este año).

Según ha comprobado la MCP, "la comunicación culpabilizadora no funciona" mientras que "las acciones que demuestran mayor efectividad son las orientadas a dotar de recursos a la ciudadanía, y a mostrar el ejemplo positivo de quien lo hace bien".

Por ello, la MCP ha desarrollado un conjunto de acciones de comunicación y sensibilización en colaboración con cuatro ayuntamientos (Pamplona, Berriozar, Ansoáin y Burlada). Estas acciones pasan por "vinilos de agradecimiento" en un punto de cada localidad que mostrarán de manera gráfica en cada caso los resultados obtenidos con los contenedores cerrados en recogida separada, "con un mensaje de agradecimiento a la población que, en su gran mayoría, ha contribuido a alcanzarlos".

Por otro lado, se colocarán postes y tótems informativos en puntos con mayor bolseo que informarán sobre cómo avisar a Traperos de Emaús cuando se desee retirar un trasto o un elemento voluminoso, así como sobre cómo obtener las tarjetas o descargarse la app para abrir los contenedores. En una primera fase se instalarán cinco tótems en Pamplona y más de 20 postes repartidos en cada una de las localidades.

También con el objetivo de dotar a la ciudadanía de recursos y destacar los comportamientos positivos, se han diseñado cuatro modelos de pintura horizontal que serán colocados alrededor de 20 islas de contenedores.

Asimismo, se ha colocado una urna en la plaza de la Cruz de Pamplona que representa lo que supondrían 24 horas de bolseo si la ciudadanía no usase mayoritariamente los contenedores. Esta instalación podrá ser itinerante en función de la evolución de la campaña.

De manera complementaria, la MCP ha preparado materiales en formato digital para que los ayuntamientos que lo requieran puedan utilizar en sus propios canales de comunicación.

En función de sus resultados, estas acciones se irán extendiendo al resto de localidades.

REFUERZO DE LA INSPECCIÓN Y SANCIONES

Sin embargo, desde la MCP consideran que "no es realista esperar que las acciones de comunicación y los recursos para la ciudadanía corrijan los comportamientos incívicos deliberados que, desgraciadamente, parece que solo pueden ser corregidos con medidas sancionadoras".

En este sentido, el presidente de la MCP ha destacado la "acertada campaña" iniciada recientemente en Sarriguren por el Ayuntamiento del Valle de Egüés y su alcaldesa, Xuriñe Peñas. "Con la campaña de sanciones que realizaron en febrero, el bolseo ha descendido en un 30% en el conjunto de Sarriguren, y en un 50% en los puntos más negros", ha precisado Campión, quien ha subrayado que, aunque "no es grato" recurrir a este tipo de medidas, "tampoco podemos permitir que el comportamiento de unos pocos influya de manera tan negativa en cada municipio".

En esta línea, la Mancomunidad ya trabaja con ayuntamientos como Burlada y Berriozar para "atajar situaciones concretas" como las que se producen los días de mercadillo. Asimismo, el Ayuntamiento de Pamplona anunció hace unos días un refuerzo de las labores de vigilancia e inspección de los puntos "más críticos" de la ciudad, sin descartar volver a realizar una campaña de sanciones.

Además, con la entrada en vigor del nuevo contrato de recogida de residuos, a lo largo de 2026 se implantarán las nuevas rutas dinámicas de prerrecogida que, entre otros objetivos, buscarán "atajar el bolseo con mayor rapidez, evitando que las bolsas depositadas permanezcan mucho tiempo fuera de los contenedores".

De igual manera, el servicio de Residuos de la Mancomunidad ha revisado y reforzado algunas islas de contenedores para "adaptarlas a la realidad de cada zona". Como ejemplo, apunta la instalación "del mayor punto de contenedores de la Comarca", localizado en Barañáin, con el objetivo de "evitar las malas prácticas que se observan durante los días de mercadillo".