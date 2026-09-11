Medios aéreos y terrestres tratan de extinguir el incendio forestal de Carcastillo

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia siguen con las labores de extinción del incendio forestal declarado la tarde de este viernes en el paraje de Corral Nuevo en Carcastillo.

Han trabajado en el lugar cuatro medios aéreos, dos helicópteros del Gobierno de Navarra y los dos helicópteros del MITECO con base en Miluce, que se han retirado sobre las 18:00 horas.

Además, el dispositivo ha estado compuesto por brigadas terrestres de los parques de Tafalla, Peralta, Cordovilla, Estella y la BHIF. Participan también efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, técnicos de Protección Civil y la Policía Foral. Cruz Roja colabora con el avituallamiento.

Esta noche permanecerán en el lugar brigadas de los parques de Cordovilla, Tudela, Sangüesa y la BHIF realizando labores de definición del perímetro.