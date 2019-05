Miles de aficionados de Osasuna festejan en las calles de Pamplona el ascenso a Primera División

Publicado 21/05/2019 19:46:22 CET

Luis Sabalza: "La afición ha convertido El Sadar en algo mágico y nos ha llevado en volandas a nuestro sitio natural, la Primera División"

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de aficionados del Club Atlético Osasuna han salido este martes por la tarde a las calles de Pamplona para festejar con el equipo su ascenso a Primera División.

Con la victoria del Granada sobre el Albacete este lunes por la noche, Osasuna logró matemáticamente el ascenso a Primera, a falta de tres partidos por disputarse.

Ya ayer a medianoche la plantilla celebró el ascenso con miles de aficionados en la plaza del Castillo y esta tarde, pasadas las 17.30 horas, los jugadores, el cuerpo técnico y directivos del club han salido en autobús desde el estadio de El Sadar hacia el centro de Pamplona, donde les aguardaban miles de aficionados para continuar con las celebraciones.

Los integrantes de Osasuna han hecho su primera parada en el Gobierno de Navarra, donde han recibido el reconocimiento institucional, y se han asomado al balcón del Palacio de Navarra para saludar. Los aficionados, ataviados de rojo y con banderas de Osasuna, les han correspondido con gritos de apoyo y con cánticos como "Somos un equipo valiente y luchador" o "Volveremos, volveremos otra vez".

Desde el balcón del Palacio de Navarra, el capitán de la plantilla, Oier Sanjurjo, ha agradecido el apoyo de la afición, "en las duras y en las maduras". "Eskerrik asko a todos, de verdad y de corazón", ha dicho.

Poco antes, Osasuna ha sido recibido en el interior del Palacio de Navarra por la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, quien ha afirmado que es "un honor recibir a todo el Club Atlético Osasuna y expresarle en nombre del conjunto de la sociedad navarra nuestra más sincera felicitación" por el ascenso, "una empresa tan extraordinaria como difícil y que se ha logrado gracias al compromiso, esfuerzo y planificación del Club Atlético Osasuna".

"Habéis formado un equipo ganador que Jagoba Arrasate ha sabido dirigir con acierto. Has encajado como un guante en la idiosincrasia de Osasuna y Tajonar", ha dicho Barkos al técnico, "lo mismo que la plantilla habéis hecho vuestro el carácter de la entidad", ha añadido.

Barkos ha señalado que "Osasuna es un equipo cuyos colores unen al conjunto de la sociedad navarra en torno a un sentimiento de orgulllo y pertenencia compartido".

SABALZA: LA AFICIÓN ES "NUESTRA RAZÓN DE SER"

Por su parte, el presidente del club, Luis Sabalza, ha agradecido "el apoyo de todas las personas que nos esperan esta tarde en las calles, son nuestro seguidores, nuestra gente, nuestra alma, nuestra razón de ser, son los mismos que evitaron que este club cayese hace años en un fondo sin fin, son los mismos que nos levantaron evitando el desastre, los mismos que han convertido nuestro Sadar en algo mágico y nos han llevado en volandas a nuestro sitio natural, la Primera División".

Tras ello, Sabalza ha dicho que "no hay nada que me produzca más satisfacción que ver feliz a toda nuestra gente". "Hoy la Navarra futbolera y la que no lo es, la Navarra vascopalarlante y la que no lo es, la del norte y la de la Ribera, comparten nuestra alegría por este ascenso, es un nexo de unión para los navarros y sin duda uno de los mejores embajadores de nuestra tierra, de nuestros valores y de nuestra nobleza, valores que jugadores y técnicos habéis demostrado con creces durante todos estos meses, nos habéis hecho sentir muy orgullosos de ser osasunistas".

Por su parte, el capitán de la plantilla, Oier Sanjurjo, ha agradecido "el apoyo de la afición, que ha sido fundamental para nosotros" y ha parafraseado el himno de Osasuna diciendo: "Como el roble montañés y el vino de la Ribera, Navarra entera es de Primera".

La jefa del Ejecutivo ha entregado a los representantes de Osasuna un cuadro conmemorativo como recuerdo del acto y el club a su vez ha entregado una camiseta firmada por la plantilla.

Tras el paso por el Gobierno de Navarra, el autobús de Osasuna se ha dirigido a la plaza Consistorial, donde les esperaban miles de personas, y han sido recibidos también en el Ayuntamiento.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que "Osasuna es de primera, también la afición y la ciudad son de Primera, y esa ilusión que se respira en la plaza es la que nos habéis transmitido, la que nos habéis hecho sentir en el campo, cada quince días en el Sadar o entre medio con la tele o la radio pegada a la oreja".

Asiron ha señalado que la próxima temporada será difícil, pero ha afirmado que Osasuna cuenta con "un equipo fuerte y unido, una filosofía basada en el trabajo y una gran afición que os seguirá allá donde estéis".