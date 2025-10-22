Un millón de euros para las obras de la glorieta que conectará el entorno del polígono de Mutilva y la Ronda de Pamplona

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles la celebración de un contrato por valor de 1.066.424,97 euros para la construcción de la nueva glorieta impulsada por el Departamento de Cohesión Territorial para mejorar la conexión del polígono de Mutilva con la Ronda de Pamplona.

Según ha destacado el Gobierno foral en una nota, la actuación permitirá mejorar la seguridad y fluidez del tráfico en una de las carreteras clave de la comarca de Pamplona, por la que circulan cada día más de 55.000 vehículos.

En concreto, el Ejecutivo Foral ha autorizado al director general de Obras Públicas e Infraestructuras la celebración del contrato de las obras del proyecto de construcción de la intersección tipo glorieta de la carretera NA-2310 con los ramales de enlace de la carretera PA-30 en el Valle de Aranguren.

Esta autorización se basa en una adenda de modificación del convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento del Valle de Aranguren firmada el pasado 3 de julio, para ajustar la previsión de costes de esta infraestructura, después de que la primera licitación de la obra quedara desierta, según ha explicado el Ejecutivo foral. El reajuste presupuestario responde a la actualización de los precios para la ejecución de la obra conforme a los costes actuales y la evolución del mercado.