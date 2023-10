El Ministerio de Cultura y Deporte dice que Navarra "es un ejemplo de política bibliotecaria de éxito"

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, María José Gálvez, ha afirmado este lunes en Pamplona que Navarra "es un ejemplo de política bibliotecaria de éxito" y que más de 30 bibliotecas navarras han conseguido el premio María Moliner.

Así lo ha señalado antes del inicio de la jornada 'Los desafíos de la política europea del libro y la lectura', organizada en la capital navarra en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE, y que ha sido inaugurada por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola.

Tras destacar la colaboración entre el Ministerio de Cultura y las instituciones navarras, como el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral, ha remarcado que se han invertido en Navarra 200.000 euros procedentes de los fondos europeos para la compra de libros en bibliotecas públicas, "siempre con la colaboración y con el trabajo de la consejería de Cultura". "Y en el ámbito de la industria editorial y de la creación, desde el 21 y 22 hemos invertido más de 300.000 euros aquí en Navarra. Fruto de ello, al final, hay una eclosión de creatividad, de edición profesional", ha señalado.

Respecto a la jornada, Gálvez ha explicado que España ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea "y aquí en Pamplona hoy iniciamos dos jornadas en relación con el libro, con la lectura y con el patrimonio bibliográfico, con expertos de otros países de la Unión Europea, con colegas de las instituciones europeas y con representantes de todo el ecosistema del sector del libro en España para hacer una reflexión y para sacar unas conclusiones que marquen la agenda del libro en Europa en relación con temas tan importantes como la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la libertad de expresión y, por supuesto, un derecho fundamental como es el derecho a la lectura, que tiene implicaciones no solo en la educación sino también en la libertad de expresión y en la propia esencia de la democracia".

Según ha añadido, este martes tendrá lugar una sesión "muy técnica" con la iniciativa 'Europeana' y el miércoles, ya fuera de la presidencia de la Unión Europea, se inicia el Congreso de Bibliotecas Públicas, "un congreso bienal que hacemos cada año en un sitio, y estamos encantados de este año hacerlo en Pamplona".

En cuanto al tema de la jornada, Gálvez ha subrayado que los principales desafíos de la política europea del libro "es, partiendo de la declaración de Cáceres que hicieron los ministros de Cultura de la Unión Europea, y donde se pone en el centro, como bien esencial, la cultura, y desde luego, como parte de esa cultura, el libro y la lectura, trabajar en lo que tenemos ahora mismo".

"En los últimos años hemos trabajado en el fortalecimiento del sector, en la digitalización, y ahora nos toca terminar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con los desafíos, la inteligencia artificial, y desde luego, de la base de todo. Al final, es el derecho a la lectura, es decir, qué tenemos que hacer también las instituciones, las administraciones, para proveer a la ciudadanía, sin importar ni la capacidad económica que tienen, ni dónde residen, de ese derecho fundamental a la lectura, que es del que parte todo lo demás. De eso es lo que vamos a hablar, y situarlo en la agenda europea", ha apuntado.

En septiembre, ha dicho, se aprobó un reglamento del futuro del sector del libro, "donde ya se apuntan o se anuncian algunos de estos temas, mantenimiento de la bibliodiversidad, lucha contra las fake news, y todo eso se puede hacer desde el libro". "No es una industria más, no es un sector más, es un sector que, 'per se', tiene un valor cultural y un valor que afecta a la esencia de la democracia, y por eso hay que cuidarlo muchísimo, y es lo que vamos a intentar, entre todos estos días, hacer esa reflexión", ha afirmado.

Preguntada por el papel de la mujer en la literatura, ha señalado "la verdad es que tenemos mucho que celebrar". "Ayer, efectivamente, el Día Internacional de la Mujer Rural, el Premio Planeta, en unos días se inaugura la Feria del Libro de Frankfurt, que España fue país invitado de honor el año pasado, y se celebra, efectivamente, el Día de las Escritoras. El papel de las mujeres como lectoras, seguramente, es el único en el que hay una brecha positiva de género. Somos más mujeres lectoras, y esa brecha, además, se mantiene en positivo cada año", ha manifestado.

A su juicio, "desde el punto de vista de la escritura, se está mejorando mucho la cantidad de mujeres que, finalmente, no solo escriben, sino que llegan a que sus libros sean publicados, y que llegan también a esa visibilidad a los lectores y a la ciudadanía a través de los premios; premios como los Premios Nacionales, premios como el de Cervantes, y premios como el que vimos ayer del Planeta -a la periodista Sonsoles Ónega-". "Todavía queda mucho que hacer, pero hoy es un día para la celebración", ha señalado.