El Ministerio de Industria adjudica 433.000 euros a la empresa navarra das-Nano Tech dentro del PERTE Chip

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional 433.000 euros a la empresa navarra das-Nano Tech dentro de la segunda convocatoria del PERTE Chip. El propósito es financiar un estudio teórico-experimental orientado a la industria de los semiconductores.

En total, se han asignado 30,5 millones de euros a 33 proyectos de diez comunidades autónomas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra en una nota.

El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral, así como favorecer la autonomía estratégica nacional y de la Unión Europea en este sector.

Se desarrolla en torno a cuatro ejes estratégicos que abarcan toda la cadena de valor de la industria en distintas fases: concepción, diseño, producción de chips y dinamización de la fabricación de productos electrónicos TIC, para que actúe como generadora de demanda de los microchips producidos, e impulso al ecosistema emprendedor de semiconductores.