La ministra González Laya dice que nadie le ha ofrecido vacunarse en sus viajes al exterior y que no lo hubiera aceptado

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado este viernes que ningún mandatario le ha ofrecido vacunarse en ninguno de los viajes que ha realizado al extranjero durante la pandemia y ha señalado que no lo habría aceptado si se lo hubieran ofrecido.

"La verdad, no se ha dado la oferta, pero si se hubiera dado, tampoco la habría aceptado porque en nuestro país existe un método de vacunación perfectamente estipulado en el que tengo plena confianza, luego yo me vacunaré cuando me llame mi centro de salud a invitarme a pasar a vacunarme, ni antes, ni después", ha afirmado.

Así se ha pronunciado la ministra en Pamplona, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, cuando ha sido preguntada sobre si en sus viajes al exterior algún mandatario le ha ofrecido vacunarse.