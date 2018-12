Miranda dice que los tribunales archivaron la denuncia sobre dietas en CAN: "A mi no me va a sacar los colores"

Publicado 21/12/2018 11:16:11 CET

PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra Álvaro Miranda ha manifestado este viernes que se archivó la causa judicial sobre dobles y triples dietas en la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y ha trasladado a la parlamentaria de EH Bildu en la comisión de investigación del Parlamento que "a mi no me va a sacar los colores". "Los condenados en ese proceso fueron ustedes", le ha dicho Miranda a Arantza Izurdiaga.

En la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento de Navarra, Álvaro Miranda ha continuado con la comparecencia que ya inició el viernes pasado y ha señalado, sobre el asunto de las dobles o triples dietas, que ese fue ya un asunto juzgado "por tres tribunales". Y ha trasladado a la parlamentaria de EH Bildu que "los únicos condenados fueron ustedes".

Preguntado por si no les extrañó que se celebraran tres sesiones en un día, Miranda ha respondido que "no". "Esto tiene su origen en la asociación Kontuz y se podría estudiar en los manuales de política y sociología, conseguir trasladar a la población de navarra que era una asociación independiente cuando son miembros de un partido político, eso es extraordinario; y que nos acusaran y les condenaran a ustedes, extraordinario."Nunca tan pocos consiguieron tanto con tan poco, una denuncia falsa", ha dicho, para insistir en que "aquí pone la juez que archivó la causa que las dietas sí tenían justificación y no había nada que juzgar".

"¿Usted me quiere sacar los colores?", ha preguntado Miranda a la parlamentaria, para continuar que "a mi no me los va a sacar". "Los condenados en este proceso fueron ustedes, nosotros no, fuimos exonerados de toda culpa", ha indicado, para señalar que "yo nunca cobro por no hacer" y "nunca he ido a perder el tiempo a ningún sitio".

Miranda ha señalado, sobre la Permanente de la Junta, que "el Reglamento estaba aprobado desde junio de 2011 y el lío se montó en octubre de 2011". "No se ocultó nada" y "es público y notorio", ha añadido, para insistir en que "si se lo cree bien y si no también". "Me considero formal y en temas complejos si yo asisto a cualquier reunión donde los responsables jurídicos de la entidad la convocan, están presentes... Yo no digo que no se hayan cometido errores, pero de ahí a que se actuó de manera perversa, pues no", ha afirmado.

Además, Miranda ha asegurado que los miembros del Gobierno de Navarra "han percibido dietas de la CAN desde que el mundo es mundo" y ha remarcado que "nosotros no hemos creado nada" a este respecto.

Sobre su afirmación de que "las dietas de CAN siempre han sido parte de nuestro salario", ha afirmado que en sede judicial ya dijo que "no estaba bien dicho". "Me retracté, no era así, eran dietas y las dietas no son salarios", ha declarado.

El exconsejero ha señalado, a preguntas de Izurdiaga, que él estuvo en los órganos de Caja Navarra entre 2007 y 2010, hasta que "por decisión del entonces presidente se optara por despolitizar los órganos de dirección de la entidad, fue decisión valiente".

Miranda ha manifestado que Caja Navarra fue "la única de las 43 cajas de España que se despolitizó en 2010" y ha añadido que él vivió una "verdadera voluntad de despolitizar los órganos de la Caja e introducir gente con más conocimientos financieros".

Ha explicado que la Caja tenía como órganos de dirección el Consejo General de la Caja, órgano supremo de gobierno, el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva, que "se convocaban por quien procedía, por el presidente con el orden del día facilitado por el secretario". "Eran convocados de acuerdo a las normas fijadas por la Caja de Ahorros", ha dicho.

Miranda ha añadido que, dado el cáracter de entidad financiera, la "discreción en el orden de convocatoria y en las actas se mantenía" y ha indicado que en los órganos directivos había "gente de primer nivel intelectual, empresarial... a nivel de Navarra y nacional" y "la información se entregaba en los consejos y había tiempo para debatir... eso funcionaba con normalidad".

Sobre la labor de protectorado sobre la CAN, el exconsejero ha señalado que "las obligaciones de protectorado del Gobierno están recogidas en informes de órganos del Parlamento". "No es cierto que no hayamos cumplido la función de protectorado sobre Caja Navarra", ha aseverado.

Y en cuanto a la inspección, Álvaro Miranda ha manifestado que "desde 1976 con todo tipo de gobiernos no se inspeccionó a la Caja de Ahorros de Navarra" y ha amanifestado que los documentos oficiales "dicen que las labores de inspección de CAN eran del Banco de España".

Ha recordado que la inspección era una "competencia compartida" y "la parte de Navarra no se ejerció nunca, nunca se pidió, nunca se promovió".

El exconsejero ha señalado que en esta comisión de investigación "no hay nadie independiente que dé luz" y ha manifestado que informes de organismos independientes "respaldan lo que hizo el Gobierno de Navarra". "Ustedes tienen el informe Riezu y eso es la palanca para cuestionar lo que se hizo en CAN", le ha dicho a la portavoz de EH Bildu.