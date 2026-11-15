Moleón (PSOE) se compromete a impulsar el aumento de la capacidad eléctrica de Navarra "lo antes posible"

Los candidatos del PSOE al Senado, Ángel Moleón y Jesús Mari Rodríguez, en un acto electoral en Estella. - PSN-PSOE

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE por Navarra al Senado, dentro de la coalición Senado de Progreso, ha destacado el compromiso de su partido de impulsar, tanto en el Congreso como en la Cámara Alta, la ampliación de la capacidad eléctrica de la Comunidad foral "lo antes posible" y que esta llegue a todo el territorio. Una oportunidad, ha dicho, para el desarrollo industrial, la generación de empleo y para luchar contra la despoblación.

Así lo ha señalado este domingo en un acto electoral en Estella, en el que también ha intervenido el candidato al Senado Jesús Mari Rodríguez. Una zona, Tierra Estella, que "es una de las comarcas con mayor déficit energético".

En este sentido, Moleón ha puesto en valor el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por el cual su nueva planificación "incluye a Navarra con un aumento de capacidad eléctrica de 1,6 gigavatios". "Sabemos que nuestras empresas actualmente tienen microcortes eléctricos que paran la producción debido a ese déficit energético y a esa inestabilidad de las líneas de transporte eléctrico", ha señalado. De la misma manera, ha indicado que "hay empresas afincadas actualmente en Tierra Estella que no pueden ampliar su producción" y hay otras que "han querido instalarse en Tierra Estella y no ha sido posible por esa falta de capacidad eléctrica".

Por ello, Moleón ha valorado la "oportunidad" que supone la ampliación anunciada de la capacidad eléctrica de Navarra, "porque si no hay aumento de esa capacidad eléctrica, no hay desarrollo industrial, no hay generación de empleo y perdemos oportunidades". Así, ha trasladado el compromiso del PSOE, tanto en el Congreso como en el Senado, de "ayudar a que esta planificación salga adelante, trabajar duramente y que sea lo antes posible", pero también que se haga "de una manera ordenada, cumpliendo estrictamente con los requisitos medioambientales y que sea transversal, que llegue a todas las zonas de Navarra".

El candidato ha advertido de que en las elecciones del 29N "nos enfrentamos a dos modelos muy diferentes. El modelo de la derecha y ultraderecha que representan UPN, PP y Vox y nuestro modelo progresista". Así, ha acusado al candidato de UPN-PP al Congreso, Sergio Sayas, de querer "debilitar nuestro autogobierno diciendo que quiere revertir competencias que hemos asumido durante estos últimos ocho años"; y a Javier Esparza, candidato al Senado de querer "derogar" la recién aprobada Ley de Industria "que va a ser muy importante para colaborar en ese despliegue de aumento de la capacidad eléctrica en Navarra". Por su parte, ha advertido de que Vox "vuelve a hablar de recentralización, de supresión del Convenio Económico, de suprimir nuestro autogobierno y de reemigración. Cuando la sociedad navarra sabe que la población inmigrante va a ser fundamental para el desarrollo de Navarra".

Por ello, ha pedido el voto para el PSOE en el Congreso y para la coalición Senado de Progreso en el Senado para "tener un gobierno progresista en el Estado y un gobierno progresista que acompañe también en el Gobierno de Navarra".

Ángel Moleón ha explicado, además, que Tierra Estella "es una de las zonas más afectadas por el problema de la despoblación" y ha vuelto a poner en valor las oportunidades del aumento de la capacidad eléctrica, que permitirá que los jóvenes encuentren "un empleo de calidad" cerca de su zona de residencia "y no tener que irse de sus pueblos".

Por su parte, José Mari Rodríguez, ha señalado que "dos de cada tres municipios" de Tierra Estella "están en riesgo severo de despoblación". Una comarca que "tiene el 14% del suelo industrial de Navarra" y "el 25% del suelo planificado industrial". Una "oportunidad" que ha ligado a la planificación energética porque "supone inversiones, mejoras en las empresas, empleo y actividad económica".

Igualmente, ha destacado que la transición energética debe hacerse con el "protagonismo" de "las zonas rurales y los municipios en riesgo de despoblación". "Hay que hacerlo contando con el territorio y no sobre el territorio", ha subrayado. La nueva planificación energética, ha insistido, "no puede hacerse sin contar con el territorio", para lo cual es importante contar con "garantías medioambientales y sociales".

Por otro lado, Rodríguez ha puesto en valor la Estrategia de lucha contra la despoblación del Gobierno de Navarra que, en Tierra Estella, "se materializa en ese centro de innovación territorial que hemos impulsado en colaboración con el Gobierno de España y que va a ser una herramienta muy útil para aportar innovación al territorio, para aportar conocimiento, para aportar proyectos concretos de colaboración público-privada". Lo que permitirá "poder venir a trabajar a esta comarca" y "generar arraigo".

El candidato ha resaltado que la coalición Senado de Progreso quiere "llevar la voz de los territorios, de los pueblos, a Madrid" y que "se tenga en cuenta" a la hora de "planificar estas infraestructuras". Ha afirmado que "es la única candidatura que nos asegura que sigamos generando y construyendo una Navarra llena de oportunidades, contando con la cohesión territorial y con la igualdad de oportunidades para todas nuestras zonas rurales".