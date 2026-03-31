El Museo de las Brujas de Zugarramurdi, reconocido como colección museográfica permanente

Interior del museo - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Brujas de Zugarramurdi - Zugarramurdiko Sorginen Museoa ha sido reconocido como colección museográfica permanente por Resolución 43/2026, del director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, que ha sido publicada en el BON nº 64 de 31 de marzo.

En virtud de este paso, se ha inscrito a este centro en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra, según recoge la ley foral 10/2009, que estipula los requisitos para dichos reconocimientos.

El Museo de las Brujas de Zugarramurdi solicitó el reconocimiento oficial y, a partir de ese momento, el procedimiento se desarrolló por parte del Servicio de Museos con diversas visitas, reuniones y análisis de la documentación aportada por la entidad para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Finalmente, se recabó el preceptivo informe favorable del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes. En la valoración de la solicitud, además del cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación, el Servicio de Museos ha tenido en cuenta aspectos como la "gestión sostenible del patrimonio natural y cultural de la localidad que este equipamiento realiza, a través del diseño y realización de visitas u otras actividades encaminadas a promover el conocimiento del territorio en que se inserta el equipamiento, como sitio de memoria de los hechos históricos que han hecho célebre la localidad".

Asimismo, se ha valorado "la sostenibilidad del equipamiento, con una fuente estable de financiación y una plantilla dedicada a su mantenimiento y difusión", y también se ha tenido en cuenta su "carácter experiencial al vincular a las distintas personas, comunidades patrimoniales y colectivos con este lugar de memoria y con el patrimonio cultural intangible e inmaterial vinculado a la comarca y la localidad".

En lo relativo al Patrimonio Cultural Inmaterial, el equipamiento se alinea tanto con la ley foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, así como con el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, por "la colaboración de la entidad local en la protección y difusión de dicho patrimonio, y como agente de desarrollo de actuaciones de salvaguardia".

EL MUSEO DE LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

El museo de las Brujas de Zugarramurdi - Zugarramurdiko Sorginen Museoa ocupa un antiguo hospital del siglo XVII. El edificio consta de tres plantas y la exposición permanente se organiza en cuatro espacios.

En la planta baja se reflexiona en torno a la "caza de brujas", en la primera planta se trata el tema de la brujería y la Inquisición, en la segunda, se exponen contenidos de mitología y etnología y, finalmente, el tercer piso alberga una muestra permanente del investigador Gustav Henningsen.

El museo muestra 56 piezas de carácter etnográfico, 31 documentos dentro del fondo documental donados por el matrimonio Henningsen-Rey y 49 ejemplares sobre brujería e Inquisición. También se incluyen siete bienes inmateriales presentes en la exposición permanente.

La colección "contiene elementos de valor cultural que representan el rico patrimonio intangible de la comunidad y explica el paisaje cultural del territorio en el que se inserta". El centro, de titularidad municipal, "contribuye al desarrollo sostenible del territorio", recibiendo una media de 40.000 visitantes anuales.

Constituye "una palanca de desarrollo cultural, económico y social de la comunidad". El museo busca "vincular a las distintas personas, comunidades patrimoniales y colectivos con este lugar de memoria y con el patrimonio cultural intangible e inmaterial vinculado a la comarca y la localidad".

Esta "visión integradora" relaciona orgánicamente los diferentes espacios del Museo con la Cueva de las Brujas y el paisaje cultural local, mediante iniciativas de carácter turístico-cultural que desarrolla a través de su programación anual: exposiciones, conciertos, representaciones, conferencias.

Desde la Dirección General de Cultura consideran que el museo de las Brujas de Zugaramurdi-Zugarramurdiko Sorginen Museoa "se alinea con las nuevas definiciones de Museo, además de garantizar los derechos culturales de la ciudadanía en territorios no centrales y rurales". Sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos "que conservan y difunden la prueba material de los pueblos y su entorno".

Esta nueva incorporación se suma a las otras catorce entidades museísticas de distintas titularidades repartidas por toda la Comunidad Foral incluidas en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra: el Museo de Navarra y el Museo Universidad de Navarra (Pamplona / Iruña); el Museo del Carlismo y el Museo Gustavo de Maeztu (Estella-Lizarra); la Fundación Museo Jorge Oteiza (Alzuza); el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno y el Museo de Tudela (Tudela); el Museo del Monasterio de Tulebras (Tulebras); la Casa-museo Julián Gayarre (Roncal); el Ecomuseo Zubietako Errota-Molino de Zubieta (Zubieta); el Museo y yacimiento arqueológico Las Eretas (Berbinzana); el Centro Henri Lenaerts (Irurre); el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona (Arteta); y el Museo del Castillo de Javier (Javier).