El Museo de Ciencias Universidad de Navarra viajará por centros escolares de Navarra haciendo experimentos científicos

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Ciencias Universidad de Navarra comienza este lunes su Semana de la Ciencia y la Tecnología. En esta edición su actividad estrella es 'Ciencia sobre ruedas', una iniciativa de divulgación y experimentación científica para acercar la ciencia a los escolares navarros de una manera divertida y didáctica.

"En este año tan peculiar también queremos celebrar la Semana de la Ciencia. Hay que reinventarse, y por eso, nos hemos subido a una furgoneta para contar a los jóvenes de toda Navarra la importancia que tiene la ciencia. Vamos a realizar experimentos de biología, química y física en cerca de 20 colegios y siempre con las medidas de seguridad adecuadas" apunta Marta Revuelta, responsable de actividades del Museo de Ciencias.

Además de la experimentación en centros escolares se realizarán otras actividades formativas dirigidas al público en general. Por ejemplo, el miércoles 11 de noviembre, a las 19 horas, se emitirá un webinar sobre 'La revolución CRISPR: homenaje a Francis Mojica' en el que participará Javier Novo, catedrático de Genética de la Universidad de Navarra, y Lluis Montoliú, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Esta sesión podrá seguirse a través del canal de YouTube del Museo de Ciencias.

También, y dentro del ciclo de conferencias de 'El Museo de Ciencias Explica', el viernes 13 Josepmaria Argemi, investigador del Cima Universidad de Navarra, impartirá la conferencia 'Hepatitis C: ¿una enfermedad erradicada?'. El jueves 19 de noviembre será el turno de Pablo Sarobe, investigador del mismo centro, quien hablará sobre 'Vacunas COVID19: presente y futuro'. Estas dos sesiones se celebrarán de manera presencial a las 19:30 horas en el salón de actos del edificio de Ciencias y también se podrán seguir online a través del canal de YouTube del Museo de Ciencias. Asimismo, dentro del ciclo habrá conferencias sobre las fake news, sobre la movilidad y el Covid, sobre degradación del hábitat y enfermedades emergentes, y sobre diseño sustentable.

ACERCAR LA CIENCIA Y SU REPERCUSIÓN A TODOS LOS PÚBLICOS

La Semana de la Ciencia en la Universidad de Navarra contará además con la proyección de dos documentales finalistas de la primera edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival. 'The Sun: Inferno in the Sky' (12 de noviembre) y 'Salvar al bucardo' (17 de noviembre).

Por otra parte, el Museo organiza tres exposiciones. FOTCIENCIA17, que recoge las mejores fotografías científicas de 2019, permanecerá expuesta hasta el 19 de noviembre en el edificio Amigos de la Universidad de Navarra. Además, habrá una muestra de fotografía científica sobre especies invasoras hasta el 20 de noviembre en el edificio de Ciencias; y una exposición sobre Mujeres Científicas en diferentes comercios en el Valle de Egüés hasta el 15 de noviembre. Asimismo, se han organizado talleres para los más pequeños, en colaboración con el Ayuntamiento de este Valle, los días 13, 14 y 15, ha informado la UN.

"Todas estas actividades están dirigidas a poner en conocimiento de la sociedad la ciencia que se hace y la repercusión que tiene. El cine, las conferencias, talleres experimentales o exposiciones son algunas herramientas que utilizamos para llegar a los distintos públicos", añade Revuelta.

La Semana de la Ciencia en Navarra la organiza el Club de Amigos de la Ciencia junto con la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y el Planetario de Pamplona. El Museo de Ciencias Universidad de Navarra cuenta en esta edición con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), así como de otras instituciones como Laboral Kutxa, Cima Universidad de Navarra, Ayuntamiento del Valle de Egüés, Universidad Nacional Autónoma de México, y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Pueden verse todas las actividades de la Semana de la Ciencia organizadas por el Museo de Ciencias Universidad de Navarra aquí.