La música de Nino Bravo protagoniza el concierto especial de Navidad de Serafín Zubiri con la OSN y el Orfeón Pamplonés

Presentación del concierto. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Condestable ha acogido este viernes la presentación del concierto Nino Bravo Sinfónico, previsto para el próximo 30 de diciembre, a las 20 horas, en la Sala Principal de Baluarte. Las entradas para este espectáculo especial dentro de la programación cultural de Navidad, que contará con el cantante pamplonés Serafín Zubiri, la Orquesta Sinfónica de Navarra y del Orfeón Pamplonés, se pueden adquirir en la web de Baluarte, en las taquillas de Baluarte y en el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea.

La presentación del concierto, que incluirá los temas más conocidos del artista valenciano con arreglos sinfónicos y corales, ha contado con el productor y protagonista del recital, el cantante Serafín Zubiri, quien ha estado acompañado por el director del área de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Iñigo Gómez Eguíluz; y el director titular del Orfeón Pamplonés, Igor Ijurra. Aunque estaba prevista su presencia, el director musical del proyecto, Borja Arias, finalmente no ha podido acudir.

El concierto se plantea como un homenaje a Nino Bravo. El cantante Serafín Zubiri estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés, para interpretar clásicos como Noelia, Como todos, Esa será mi casa, Elizabeth, Te quiero, te quiero, Cartas amarillas, Puerta de amor, Mis noches sin ti, Mi tierra, América, América, Un beso y una flor o Libre.

Serafín Zubiri ha mostrado su pasión por el legado musical de Nino Bravo y ha explicado que hace dos años, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del músico, tuvo la idea de adaptar su propuesta artística al formato sinfónico con arreglos corales para realzar con otros matices las canciones que los mejores autores de la época crearon para el artista valenciano. Zubiri realizó los primeros conciertos sinfónicos en 2023 en el Teatro Monumental de Madrid, acompañado por la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE, y después ha realizado el espectáculo Nino Bravo Sinfónico en Valencia, Santander y Alicante.