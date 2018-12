"Los musulmanes extremistas leen los versos más violentos del Corán sin contextualización histórica", según un experto

Publicado 16/12/2018 11:45:36 CET

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Los musulmanes extremistas leen los versos más violentos del Corán y de la tradición islámica sin una contextualización histórica. Este es el problema". Así lo ha afirmado Marco Demichelis, investigador Marie Curie del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, con motivo de un workshop que ha organizado los días 14 y 15 de diciembre sobre la violencia islámica en la historia y la época contemporánea.

El experto ha mencionado que "la contextualización histórica ayuda a comprender cómo la idea de guerra santa no siempre se ha relacionado con yihadismo". Por ejemplo, ha comentado que "las primeras conquistas árabes se pueden entender como la expansión migratoria de los pueblos de la península arábiga -hubo expansiones previas al Islam- y no como una expansión de la religión, ya que no hubo conversiones inmediatas".

"El yihadismo es un aspecto exclusivamente contemporáneo, que no tiene un equivalente en la historia del Islam", ha enfatizado. "El primer acto terrorista religioso contra civiles en Israel fue sobre un autobús en 1993, obra de Hamás", ha citado, preguntándose "si se pueden comparar 25 años con 14 siglos de historia".

Con respecto a la aparición de extremistas en Europa, ha considerado que se deben a "un fallo del sistema, no solo de seguridad". En su opinión, "el problema empieza con una familia que no consigue encauzar a sus hijos, sigue con un sistema educativo deficiente y continúa con la falta de integración".

Para luchar contra esto, el profesor Demichelis ha abogado por "proyectos de integración que se fundamenten en una escuela común, lo que podría favorecer la integración a la vez que se frenan las ideologías islamófobas". Asimismo, ha destacado que "las comunidades islámicas que están en Europa tienen todas las posibilidades de integrarse y de crear un pensamiento islámico europeo -ya existente- muy importante para el mundo islámico".

Demichelis ha realizado estas afirmaciones en el marco del congreso 'La narrativa de la violencia islámica en la historia. Creación, artificio y realidad', que ha organizado en el ICS de la Universidad de Navarra. Se enmarca en un proyecto de investigación financiado por una Beca Marie Sklodowska-Curie, una de las más competitivas de la Comisión Europea.

Entre otros temas, se han abordado las conquistas y guerras islámicas en la historia, los versos violentos en el Corán y en la tradición islámica o el papel de Occidente en la creación del Estado Islámico. Han intervenido expertos como Fred Donner (Universidad de Chicago), Mehdi Azaiez (Universidad Católica de Lovaina), Andrea Mura (Goldsmith, Universidad de Londres) o Ali Mostfa (Universidad Católica de Lyon), ha detallado en una nota la Universidad de Navarra.