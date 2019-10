NA+ critica que el Gobierno "no haya abonado a los ayuntamientos las ayudas por las inundaciones de abril de 2018"

Publicado 04/10/2019 15:47:32 CET

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Navarra Suma ha criticado este viernes que el Gobierno foral "no haya abonado todavía las ayudas concedidas a las entidades locales por los daños ocasionados en infraestructuras agrarias debido a las graves inundaciones de abril de 2018".

En un comunicado, Navarra Suma ha señalado que por Orden Foral 203/2018 de 31 de julio de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, se aprobó la convocatoria y se establecieron las bases reguladoras de las ayudas excepcionales para la reparación de infraestructuras agrarias de titularidad de Entidades Locales, dañadas por las lluvias torrenciales e inundaciones del mes de abril de 2018.

"Posteriormente, en noviembre de 2018, el director general de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, resolvió conceder a 44 Entidades Locales ayudas por un importe de 835.117,33 euros para ese cometido", explican desde la coalición.

Navarra Suma ha indicado que, como consecuencia de las precipitaciones generalizadas entre los días 6 y 13 de abril de 2018 -que superaron los 200 litros por metro cuadrado en la cabecera cantábrica y pirenaica, y los 120 en la Ribera-, se generaron crecidas simultáneas en los principales afluentes de la margen izquierda del Ebro, registrándose avenidas superiores a las ordinarias y desbordamientos en las cuencas del Ega, Arga, Aragón, Arakil y Ebro".

Ha añadido que, según informó entonces la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en el Parlamento, las riadas afectaron a un total 10.000 hectáreas, de las que 5.227 fueron de cultivo.

Navarra Suma ha considerado "lamentable" que "el Gobierno no haya abonado todavía esas ayudas" y le ha preguntado por los motivos de este retraso. "Esas ayudas deberían estar recogidas en los Presupuestos del gobierno para 2019, por lo que no entendemos por qué no se ha pagado a los ayuntamientos por esas inversiones que han realizado", ha dicho.

"A la administración hay que exigirle celeridad y agilidad en el abono de los compromisos adquiridos, máxime cuando estamos hablando de unas inundaciones que han causado tantos daños", ha concluido.