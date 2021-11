Na+ dice que, tras el acuerdo presupuestario, Bildu "manda más" en Navarra y PSN cree que se "afianza" al Gobierno

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha manifestado este lunes que, tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno foral y EH Bildu, la formación abertzale "manda cada día más" en Navarra, mientras que el PSN ha señalado que el acuerdo es una "buena noticia" que "sigue afianzando" al Gobierno foral.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que "los ciudadanos quieren soluciones pero este Gobierno no da soluciones, la solución no es que EH Bildu mande más en Navarra". "Después del acuerdo, EH Bildu manda cada día más en Navarra gracias a María Chivite. No se puede esconder el acuerdo de legislatura con EH Bildu", ha señalado, para criticar que la presidenta navarra "no ha querido aceptar el acuerdo con Navarra Suma".

Según ha continuado, "el PSN y Chivite podían haber prescindido de EH Bildu, pero están cómodos de la mano de EH Bildu". "El PSN es cómplice un poco de la estrategia de EH Bildu, una formación que más allá de lo ético no tiene carácter social porque a Bildu le interesa un documento que repartió ayer en Pamplona en el que decía lo que busca, como una nación libre, derecho a decidir, nación euskaldun vuelta a casa de presos y presas... esto le interesa a Bildu, no le interesan las políticas sociales". "El PSN que no busque excusas, su pacto con EH Bildu le ayuda a fortalecerse, a conseguir sus objetivos", ha expuesto, para advertir de que Na+ "no va a participar de esa estrategia, ni va a ayudar a que se haga más fuerte ni a blanquearla". "María Chivite está dispuesta a cualquier cosa con tal de mantenerse en la Presidencia del Gobierno", ha dicho

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado la importancia de la llegada de los Presupuestos al Parlamento, unos Presupuestos que "van a salir en diciembre para la recuperación y transformación de nuestra tierra". "Era fundamental llegar a un acuerdo, en base a propuestas sociales", ha dicho, para señalar que "es una buena noticia para la sociedad navarra la posibilidad de tener un futuro de ilusión y esperanza", así como "que se siga afianzando un Gobierno que es capaz de dialogar y acordar para tener una mayoría".

Según ha dicho, esto "da una visión de Gobierno fortalecido" y ha pedido "menos conflictos políticos y más soluciones políticas, menos ruido y más soluciones". "Este Gobierno está más en el para qué que en el con quién, centrándose lo que nos une y dejando a un lado lo que nos separa", ha aseverado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado el anuncio del sábado en torno al acuerdo alcanzado con EH Bildu. Según ha dicho, son siete Presupuestos aprobados "consecutivos" en la Comunidad foral, "después de unos cuantos años sin ellos". Ha añadido que se trata de una "herramienta fundamental de estabilidad" frente a "los intentos de posiciones conservadoras de Navarra y de fuera de Navarra de tratar de generar ruido de distorsión en esta materia".

El representante de Podemos Mikel Buil ha manifestado que el acuerdo para los Presupuestos del año que viene "profundiza en la línea de desarrollo social, de derechos" y ha destacado que se haya incluido "una ampliación de los complementos a las pensiones mínimas y la publificación del transporte sanitario".

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha manifestado que el acuerdo presupuestario "tiene elementos muy positivos" y ha señalado que su formación es "muy coincidente" con EH Bildu en políticas de izquierdas, "como la protección a la mayoría social trabajadora". Ha destacado que comparten el convenio en el ciclo 0-3 años, o la incorporación de profesionales de Psicología en los centros de Atención Primaria, si bien ha dicho que no comparten "su persistencia en el Instituto Navarro de Finanzas". "Nosotros apostamos por una banca pública", ha dicho, para indicar sobre las medidas fiscales que es necesaria una reforma del Impuesto de Sociedades para que "los impuestos empresariales coticen al menos de la misma manera que el resto".