Na+ ve el decreto de méritos como "un pago de Chivite" a Geroa y Bildu, quienes a su vez muestran sus discrepancias

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha criticado este lunes el borrador de decreto de méritos para el acceso a la Administración que ha elaborado el Ejecutivo foral, que ve "como un pago de Chivite" a Geroa Bai y EH Bildu, partidos éstos que han criticado el texto del Gobierno, con el que han dejado claras sus discrepancias.

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha manifestado que no están de acuerdo con el decreto presentado por el Gobierno y ha considerado que "mantiene la ruptura de la igualdad de oportunidades". "Este borrador es un pago de Chivite a los partidos nacionalistas que la sostienen en el Gobierno, a Geroa Bai y EH Bildu", ha dicho, para considerarlo "escandaloso" porque "afecta a las posibilidades de entrada en la Administración y de promoción a miles de navarros". "Geroa Bai y Bildu se quejan con la boca pequeña porque saben que la valoración del euskera en el borrador no es la que defendía el PSN la pasada legislatura", ha expuesto.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado, sobre el decreto de méritos, que "no vamos a favorecer el conflicto en torno al idioma" y ha expuesto que "hablamos de tres parámetros como la igualdad de oportunidades en el acceso a la Función Pública, la realidad sociolingüística de esta tierra y la voluntariedad". "Con el PSN se avanza en materia lingüística", ha dicho, para indicar que "promocionamos la lengua y siempre desde parámetros de equilibrio". "Lo que no sea eso es intentar fomentar el conflicto político en una cuestión que debería estar exenta de él", ha indicado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado que éste es un "desacuerdo claro" entre PSN y Geroa Bai: "De ninguna manera ha sido un acuerdo. Hubiéramos deseado el apoyo a la posición de Geroa Bai de no zonificación del carácter de los méritos", ha dicho, para indicar que "no se puede estar a favor del avance del euskera si no se acomete la zonificación, que maniata las sentencias". "No entendemos que haya una zona en Navarra donde el inglés, francés o alemán sea considerado mérito y no el euskera", ha indicado.

Sobre si esta discrepancia podría generar problemas entre los socios de Gobierno, Barkos ha dicho que "las diferencias entorpecen el discurrir más amable" y "requieren un trabajo arduo de búsqueda de consensos".

La portavoz de EH Bildu, Bakarto Ruiz, ha manifestado, sobre esta regulación, que "si se aprueban estas condiciones será un paso atrás" y ha dicho que "es doloroso para los navarros que somos euskaldunes, se nos trata como ciudadanos de segunda". "Se alimenta la euskarafobia, que va en aumento", ha dicho para censurar que es una "decisión absolutamente política, centrada en intereses electorales y no es política con mayúsculas, sino cortoplacista". "Favorece en nada a la cohesión social y a la convivencia en Navarra", ha dicho, para exponer que "para colmo está el postureo de Na+ que ha ahondado más en los complejos del PSN". Ha dicho que trabajarán para "intentar incidir en el texto final".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado, sobre el decreto de méritos, que "no vamos a torpedear el decreto, otra cosa es que no sea de nuestro gusto" ya que se ha mostrado partidario de "fomentar el euskera como lengua cooficial en toda Navarra". "No estamos de acuerdo con la zonificación del euskera, todo conocimiento debe ser meritorio, especialmente si es nuestra lengua", ha dicho, para añadir que con la nueva regulación "algún paso se da, pero el euskera es una de las lenguas que hay que puntuar".

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha señalado, sobre esta propuesta de decreto, que "no ha variado nuestra posición". Se ha mostrado partidaria de que se potencie y use el euskera como lengua propia, pero "seguimos apostando por el acceso a los puestos de trabajo bajo el principio de igualdad, mérito y capacidad; el conocimiento de euskera no puede convertirse en un requisito cuando es un mérito y debe ser un mérito", ha dicho.