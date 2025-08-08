Navarra acogerá un Programa Nacional de Tecnificación Deportiva de Atletismo en la temporada 2025/2026

Se desarrollará en el estadio Larrabide de Pamplona, que acogerá también un programa nacional de tecnificación en triatlón

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y la Federación Navarra de Atletismo han suscrito un acuerdo de colaboración para poner en marcha a partir de la próxima temporada 2025/2026 un Programa Nacional de Tecnificación Deportiva en Atletismo, que se desarrollará en el estadio Larrabide de Pamplona.

En concreto, el programa, de ámbito estatal, está diseñado para ofrecer una preparación planificada, intensiva y continuada hasta un máximo de cinco atletas en régimen de internado y cinco en régimen externo, todos con licencia estatal otorgada por la RFEA. La propia federación estatal será la encargada de seleccionar a los deportistas, que podrán proceder de distintas comunidades autónomas, con el objetivo de "fomentar su progresión técnica y competitiva en un entorno que integra el desarrollo deportivo con la formación académica, en un enfoque integral".

El INDAF, como titular de la Residencia Deportiva Fuerte el Príncipe, facilitará el alojamiento a los atletas internos del programa. Los deportistas podrán convivir así con jóvenes de otras disciplinas deportivas, "favoreciendo un ambiente enriquecedor de alto rendimiento", destaca en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Quienes estén incluidos en el programa, y cuenten además con la calificación de Deportista de Alto Nivel de Navarra o de Alto Rendimiento de Navarra, podrán beneficiarse también de ayudas de manutención. En el caso del resto de deportistas sin esas calificaciones, será la RFEA la quien asuma el coste del servicio de alimentación.

El programa contempla también la posibilidad de incorporar a deportistas extranjeros "con alto potencial", con el interés de "elevar el nivel competitivo y ofrecer mejores condiciones de entrenamiento para todo el grupo". La federación estatal será la que asuma en este caso asimismo los gastos derivados del uso de instalaciones, equipamiento, alojamiento y manutención.

INSTALACIONES Y CONDICIONES

Los entrenamientos enmarcados en el programa se realizarán en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide de Pamplona, que incluye entre sus instalaciones la pista de atletismo, el gimnasio y otros espacios como el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD). Además, el INDAF facilitará el acceso a otras instalaciones deportivas propias.

A fin de garantizar la continuidad académica, la RFEA o los deportistas podrán gestionar, ante el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (o ante el organismo correspondiente) el traslado de matrículas y la reserva de plazas escolares.

El acuerdo de colaboración entre la RFEA, la Federación Navarra de Atletismo y el INDAF "refuerza la apuesta" de todas estas entidades por "consolidar un modelo de formación deportiva integral, y sitúa a Navarra como un territorio de referencia en el ámbito del atletismo de alto rendimiento dentro de España".

TECNIFICACIÓN EN TRIATLÓN

En la misma tendencia, el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física ha firmado también un convenio con las federaciones navarra y española de triatlón para implantar un Programa de Tecnificación Estatal de esta especialidad deportiva, también en el estadio Larrabide durante la temporada 2025/2026.

El programa estará dirigido hasta un máximo de 10 triatletas, de los que seis (tres de ellos, de Navarra) podrán residir en régimen de internado. Las cuatro personas restantes participarán en régimen externo, pero también deberán estar federadas en clubes navarros. El programa, como en el caso del atletismo, se combinará con la formación académica de los deportistas.

La Federación Española de Triatlón se ocupará del proceso de selección, además de la convocatoria de las becas, la contratación del personal técnico y la evaluación del rendimiento de los deportistas. El INDAF, por su parte, pondrá a disposición del programa las instalaciones de la Residencia Deportiva Fuerte el Príncipe, del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD) y, por supuesto, del estadio Larrabide.

Dentro del acuerdo, se incluye también el compromiso de la federación española de desarrollar en Pamplona otras actividades complementarias de tecnificación, como las concentraciones de verano previstas en el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva.