Navarra acogerá seis funciones de Camino Escena Norte este otoño

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, durante la presentación de la octava edición de Camino Escena Norte - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra acogerá entre el 25 de septiembre y el 14 de noviembre seis funciones de Camino Escena Norte (CEN), circuito de artes escénicas financiado por el Gobierno de Navarra junto a los ayuntamientos participantes. En concreto, las citas se darán en Pamplona, Viana, Valle de Aranguren, Zizur Mayor, Alsasua y Sangüesa.

En Camino Escena Norte participan, además, las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y La Rioja. La propuesta busca conectar estos territorios a través de las artes escénicas, y esta octava edición llega bajo el lema de 'Latidos Escénicos'. En concreto, del 18 de septiembre al 15 de noviembre, 18 compañías participarán en el Itinerario Constelaciones, programa de intercambio artístico que mostrará parte de la producción escénica profesional de los seis territorios a través de propuestas de teatro, títeres, danza y artes del movimiento, circo contemporáneo e ilusionismo.

Estos 18 espectáculos, tres por territorio, han sido seleccionados por comisiones profesionales independientes. La programación mantiene la diversidad de lenguajes, estéticas y formatos que caracteriza al proyecto y reúne producciones dirigidas tanto a público adulto como infantil y familiar.

La presentación del programa en Navarra se ha celebrado este lunes en la Sala Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública. Ha contado con la presencia del director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, así como del presidente de la Asociación Empresarial Escena Navarra (ESNA), David Barnués, y de Carmen Larraz, de la compañía Dinamo Danza.

ITINERARIO CONSTELACIONES EN NAVARRA

En 2026 visitarán los escenarios navarros seis compañías procedentes de Euskadi, Cantabria y Galicia, y el calendario de representaciones es el siguiente:

-25 septiembre a las 19 horas en Viana, Ruinas de San Pedro (si llueve: Convento de San Francisco), la compañía Zirkozaurre de Euskadi representará su obra Ardatzak/Ejes.

-10 de octubre en Civivox Pompelo de Pamplona a las 19:30 h. la compañía Tartean Teatro de Euskadi con su obra ¿Dónde están los niños?

-18 de octubre en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren a las 19:00 h. Hilo Producciones de Cantabria con Atra Bilis.

-06 de noviembre en la Casa de Cultura de Zizur Mayor a las 20 horas. Teatro de Ningures de Galicia con su obra Las guardianas o el nudo del tejedor.

-14 de noviembre en el Centro Cultural Iortia de Alsasua a las 19.30 horas. Trueba & Trueba de Cantabria con El último aullido.

-14 de noviembre en el Auditorio del Carmen de Sangüesa a las 19.30 horas. Ados Teatro de Euskadi con 52 Hercios.

ACTUACIONES DE LAS COMPAÑÍAS NAVARRAS

Por su parte, las compañías navarras seleccionadas en esta octava edición de Camino Escena Norte, Cía Mago Hodei Magoa, Dinamo Danza y Punto Gunea, actuarán en las diferentes comunidades que forman parte de CEN 2026 en las siguientes fechas:

-Cía Mago Hodei Magoa, con su obra '3 Elementos - Una experiencia mágica inmersiva 360º', estará el 24 de octubre en Muskiz (Euskadi) y el 25 de octubre en Ribadeo (Galicia).

-Dinamo Danza con su obra 'Elektrical Body' actuará el 4 de octubre en Logroño y el 29 de octubre en Gijón.

-Punto Gunea representará su obra 'La niña 104/104 Haurra' el 4 de octubre en Astillero (Cantabria) y el 13 de noviembre en Zigoitia (Euskadi).

CAMINO EXPANDIDO Y FOCO ASTURIAS

Junto al Itinerario Constelaciones convive 'Camino Expandido', programa que reúne la actividad que rodea al circuito de funciones y amplía el proyecto a través de encuentros con los públicos, talleres, acciones de mediación, colaboraciones con otros proyectos culturales y actividades dirigidas al propio sector profesional.

Una de las grandes protagonistas de esta edición será Asturias, que toma el relevo de Cantabria en el FOCO de Camino Escena Norte. El FOCO reúne un programa de acciones de dinamización sectorial y promoción exterior destinado a visibilizar la creación escénica profesional del territorio protagonista.

Entre sus principales actividades se encuentra Habitación Peregrina PRO, que celebrará su séptima edición del 21 al 23 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

El encuentro profesional reunirá a compañías, programadores, ayuntamientos participantes en el Itinerario Constelaciones, teatros, salas privadas, festivales y otros agentes del sector de las seis comunidades de Camino Escena Norte. La edición asturiana centrará su trabajo en tres ejes: la coproducción interterritorial, la distribución sectorial y las artes escénicas en espacios no convencionales.

LATIDOS ESCÉNICOS

Camino Escena Norte ha elegido Latidos Escénicos como lema de su octava edición. Latexos Escénicos, en gallego; Llatíos Escénicos, en asturiano, y Eskena Taupadak, en euskera, relacionan el proyecto con la esencia de las artes vivas, el tiempo y la energía que comparten artistas y espectadores.

El lema relaciona el proyecto con la esencia de las artes vivas, el tiempo y la energía que comparten artistas y espectadores, y sitúa el encuentro en el centro de Camino Escena Norte: el que se produce entre intérpretes y públicos y también el que desde 2019 conecta a profesionales y territorios a través de las artes escénicas, ha informado el Gobierno foral.

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS RECOMENDADOS

La octava edición se completa con el Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte 2026, formado por 36 producciones, seis por cada comunidad participante. La selección ha sido realizada por comisiones profesionales y constituye una herramienta de promoción y apoyo a la distribución de las compañías fuera de sus territorios de origen.

El catálogo funciona como sello de calidad y como herramienta de promoción y apoyo a la distribución de las artes escénicas profesionales de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja dentro y fuera de los territorios de CEN. La edición digital está disponible en escenanorte.com.

En el caso de Navarra, el catálogo incluye los tres espectáculos navarros que girarán en el Itinerario Constelaciones y, además, otras tres producciones: 'Inmatriculaciones. Oh, My God' de Amico Teatro, 'Nuur' de La Banda Teatro Circo y 'Torcidxs' de Las nenas Theatre.

ORGANIZACIÓN Y APOYOS

CEN es una iniciativa promovida por las asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas ESNA (Navarra), ESCENA GALEGA (Galicia), ESCENASTURIAS (Asturias), ACEPAE (Cantabria), ESKENA (Euskadi) y AESCENA (La Rioja). Todas ellas están integradas en Camino Escena Norte Agrupación de Interés Económico, creada específicamente para el desarrollo, gestión y producción del proyecto.

CEN cuenta con el apoyo económico de gobiernos e instituciones de las seis comunidades implicadas: Gobierno de Navarra, Gobierno del Principado de Asturias; la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); Deputación de Lugo; Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte; Gobierno Vasco; Diputación Foral de Araba; Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Gipuzkoa; Gobierno de La Rioja y Ministerio de Cultura.