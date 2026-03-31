Navarra actualiza su estrategia contra la violencia hacia las mujeres con un nuevo plan de acción integral hasta 2030

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, en la primera sesión ordinaria del año del Consejo Navarro de Igualdad. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, junto a la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, ha participado este martes en la primera sesión ordinaria del año del Consejo Navarro de Igualdad, en la que se ha conocido el nuevo plan de acción integral para combatir la violencia hacia las mujeres, con horizonte en el año 2030.

Se trata del II Plan de Acción de la Ley Foral 14/2015 de 10 de abril para Actuar contra la Violencia hacia las Mujeres, que ha sido sometido al dictamen del Consejo como paso previo a su aprobación por el Gobierno de Navarra.

Durante la sesión, Remírez ha subrayado que este nuevo plan "refuerza el compromiso del Gobierno de Navarra desde un enfoque integral, preventivo y coordinado, con el objetivo de mejorar la respuesta pública y avanzar en la protección efectiva de las mujeres". Por su parte, Abad ha valorado "el trabajo conjunto entre instituciones y entidades sociales para consolidar políticas públicas mucho más eficaces y cercanas a la realidad de las mujeres".

Según ha destacado el Ejecutivo foral, este II Plan constituye "un nuevo avance al consolidar el enfoque transversal" a través de 12 planes sectoriales en cultura, deporte y actividad física, derechos sociales, educación y universidad, empleo, igualdad entre mujeres y hombres, interior, justicia, juventud, políticas migratorias, salud y vivienda. Con vigencia para el periodo 2026-2030, este despliegue busca adaptar mejor las medidas a cada ámbito y reforzar la respuesta institucional frente a la violencia hacia las mujeres.

Asimismo, desde el INAI se ha informado sobre distintas acciones en curso durante 2026, como el Plan Normativo para este año o las próximas convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades locales y asociaciones para el desarrollo de acciones en materia de igualdad, dotadas con un presupuesto superior al millón de euros.

La reunión ha abordado igualmente la designación de las representantes del Consejo Navarro de Igualdad en el Consejo Escolar, así como en el jurado del Premio Berdinna 2026.

El Consejo Navarro de Igualdad, en el que participan diferentes instituciones y entidades sociales, es el órgano consultivo y de participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad. Entre sus funciones se encuentra la emisión de dictámenes e informes sobre disposiciones normativas, planes y programas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres y con la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres.