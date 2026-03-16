Navarra amplía la vacunación a todo el ganado bovino de la Comunidad para prevenir la dermatosis nodular

Vacas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra va a ampliar la vacunación contra la dermatosis nodular a toda la cabaña ganadera bovina de la Comunidad foral. En concreto, en esta próxima campaña, hasta el 1 de mayo, se vacunará a 60.132 cabezas de ganado de 277 explotaciones pertenecientes a la mitad sur de Navarra.

En palabras del consejero José Mari Aierdi, "es importante que el sector ganadero esté respaldado por las administraciones públicas, quienes debemos actuar con celeridad y de manera eficaz en actuaciones preventivas".

El consejero Aierdi y el director general de Agricultura y Ganadería del Ejecutivo foral, Ignacio Gil, mantuvieron una reunión recientemente con las asociaciones de ganado bovino de Navarra, ASPINA, ABANA, ABENA, AFNA y la Cooperativa del Vacuno, para trasladar de primera mano la información actualizada de esta enfermedad, así como para escuchar las inquietudes y propuestas del sector.

El pasado mes de diciembre, Navarra solicitó al Ministerio la vacunación de todo el territorio de la Comunidad foral, si bien se concedió autorización únicamente para la zona norte. De esta manera, el pasado 28 de febrero finalizó la inoculación de vacunas a cerca de 61.500 cabezas de ganado bovino de un total de 1.113 explotaciones.

Este mes de marzo, tras la detección de un nuevo foco de dermatosis nodular en Aragón, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha reactivado la solicitud de vacunación y que, esta vez sí, ha sido autorizada para la totalidad del territorio.

Tal y como ha señalado el consejero, "la vacunación en toda Navarra es una reivindicación que trasladamos al Ministerio ya en diciembre no sólo por la cercanía de los focos de otros territorios próximos, sino también por los propios movimientos de ganado dentro de nuestra Comunidad". "Ahora que tenemos luz verde para ello va a ser una garantía no solo para Navarra sino para el resto de Comunidades Autónomas dentro de la estrategia de erradicación que hay que seguir en una enfermedad de este tipo", ha dicho.

La dermatosis nodular bovina es una enfermedad de Categoría A, que obliga al vaciado sanitario de toda la explotación en caso de confirmarse un solo positivo en la misma, y conlleva adoptar una estrategia de erradicación frente a una patología que puede causar la muerte de un 6% de la cabaña y una bajada importante en la producción.

Precisamente por pertenecer a dicha categoría, la vacunación debe ser autorizada por Bruselas y, posteriormente, el Ministerio proporcionará las vacunas mientras que Gobierno de Navarra sufragará la administración de las mismas. El coste de vacunación de las 121.000 cabezas repartidas por toda la geografía de Navarra se estima en 323.000 euros y la aplicación de las mismas comenzará en los próximos días, en cuanto se comunique la autorización por parte de Europa.