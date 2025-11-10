Navarra defiende la convivencia entre diferentes modelos universitarios de calidad para impulsar la excelencia educativa

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha inaugurado este lunes la mesa de diálogo 'La Universidad del futuro', un encuentro organizado por el Ejecutivo foral junto a la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades para reflexionar sobre los retos y oportunidades del sistema universitario navarro, así como resaltar que la convivencia entre diferentes modelos universitarios de calidad impulsa la excelencia educativa del conjunto del sistema.

En su intervención de apertura, el consejero García ha destacado "el esfuerzo presupuestario del Gobierno de Navarra en materia universitaria", asegurando que "de cada euro que llega a nuestro departamento, más de la mitad se dedica a fortalecer nuestro ecosistema universitario".

En concreto, el 55% del presupuesto del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital se destina a políticas universitarias, un dato que -según García- "refleja un compromiso firme y sostenido con la educación superior como motor de progreso, innovación y cohesión social". "No es una política del Gobierno para las universidades, sino con las universidades", ha subrayado el consejero, quien ha insistido en que esta inversión responde a un modelo basado en el diálogo, la cooperación y la búsqueda de la excelencia común.

Asimismo, el consejero ha realizado un repaso por algunos de los indicadores que sitúan a la Comunidad foral como una de las regiones de excelencia en materia universitaria, y ha señalado que Navarra es la comunidad con mayor tasa de rendimiento académico del país y una de las que cuenta con mayor porcentaje de alumnado internacional, más del 20%, según datos extraídos del último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). "Estos datos no son casualidad; son el resultado de una apuesta clara por la calidad, la equidad y la conexión entre universidad y sociedad", ha afirmado García.

En este sentido, el responsable de Universidad del Gobierno de Navarra ha subrayado el carácter estratégico de los proyectos en marcha, entre los que ha mencionado el nuevo edificio de Ciencias de la Salud, la ampliación del campus de Tudela, el impulso al Centro BIOMA y el refuerzo del sistema de becas, que este curso supera los 6 millones de euros. "Queremos que nadie se quede atrás por razones económicas. En Navarra, el talento y el esfuerzo son el único techo", ha añadido.

UN SISTEMA UNIVERSITARIO FUERTE, VARIADO Y COMPLEMENTARIO

El acto, que se ha celebrado en las instalaciones del Polo de Innovación Digital IRIS Navarra en Pamplona, ha contado con la participación del rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo; la rectora de la Universidad de Navarra (UN), María Iraburu; la directora de la UNED en Pamplona, Teresa Imízcoz; y el director del centro asociado de la UNED en Tudela, Luis J. Fernández. También ha intervenido la directora general de Universidad, Eva Perujuániz, y ha estado presente el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, encargado de clausurar la jornada.

De esta manera, García ha incidido en el crecimiento del sistema universitario navarro público en la última década, destacando que el alumnado de la UPNA ha aumentado un 27%. Además, ha valorado el convenio de financiación plurianual suscrito con la UPNA, "el mayor de su historia, con cerca de 400 millones de euros hasta 2028, que garantiza estabilidad presupuestaria y refuerza su papel como eje vertebrador del sistema universitario".

También, el consejero ha destacado la aportación de la Universidad de Navarra, a la que ha descrito como "un modelo de excelencia complementario, con una fuerte proyección internacional y una gran capacidad de atracción de talento investigador y estudiantil".

Asimismo, ha subrayado la importancia de los centros asociados de la UNED en Pamplona y en Tudela, calificándolos como "universidades de las segundas oportunidades, que garantizan el acceso al conocimiento en cualquier rincón del territorio y contribuyen a reducir desigualdades territoriales y sociales".

NUEVA LEY FORAL DEL SISTEMA UNIVERSITARIO NAVARRO EN 2026

En su intervención, García ha apelado al papel de las universidades como espacios de pensamiento crítico y convivencia democrática. En este sentido, ha señalado que "las universidades deben seguir siendo lugares donde se escuche, se debata y se construya desde el conocimiento, la pluralidad y el diálogo". "Desde el Gobierno de Navarra estaremos siempre del lado de quienes defienden ese modelo de universidad libre, abierta y comprometida", ha dicho.

En este marco, ha anunciado que continúan los trabajos del Ejecutivo foral con la futura Ley Foral del Sistema Universitario de Navarra, que busca, bajo el paraguas de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), "blindar la excelencia académica, fomentar la investigación y reforzar la cooperación entre los cuatro centros universitarios del territorio".

Por último, el consejero ha agradecido también al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades su labor para fortalecer los estándares de calidad en el sistema universitario, destacando el nuevo Real Decreto para la creación de universidades.

Por su parte, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha destacado "la visión y el compromiso" del Gobierno foral con las universidades navarras. "Navarra es el mejor ejemplo en materia de cooperación y de máxima calidad universitaria, con un claro espacio de colaboración institucional que da como resultado un sistema mixto de gran potencia para el territorio", ha afirmado.

Igualmente ha avanzado los retos que en su opinión tiene por delante el sistema universitario, comenzando por lograr la inversión del 1% del PIB en política universitaria, "para lo cual el rol y el compromiso de las comunidades autónomas es fundamental". Esta inversión se suma a retos asociados con la visión política y la suma de capacidades para "consolidar el papel de la universidad como ascensor social y motor de equidad en nuestro país, poniendo a las personas en el centro, con mejores condiciones profesionales para el personal docente e investigador, y del personal de gestión y servicios". "También con más recursos para garantizar que la universidad sea un espacio empático y amigable para la comunidad de estudiantes", ha comentado.

Por último, también ha querido reforzar la necesidad de que "la universidad siga siendo el principal espacio de generación de conocimiento y un entorno clave para la transferencia a la sociedad de este conocimiento".