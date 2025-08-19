Navarra desactiva el Plan Especial de Incendios Forestales ante las condiciones favorables

Bomberos durante las labores de extinción del incendio de Carcastillo el pasado 10 de agosto. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha desactivado este martes a las 9 horas el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Navarra (INFONA) "ante la evolución del estado de los incendios que se han producido en la Comunidad foral y las condiciones meteorológicas favorables previstas para los próximos días".

El pasado domingo, el Gobierno de Navarra ya dejó sin efecto la Orden Foral que prohibía realizar determinadas actividades susceptibles de generar incendios forestales mediante deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. En concreto, afectaba a labores de cosecha de cereal y empacado de paja en secano y a los trabajos que implicaban soldaduras o cortes de elementos metálicos en suelo no urbanizable.

Asimismo, se decidió desescalar el Plan INFONA a Situación Operativa 0, que mantenía el plan activo en fase de preemergencia.